Bank holiday today: आज शनिवार को बैंक खुले हैं या बंद? घर से निकलने से पहले यहां करें चेक
मुख्य बातें
- Bank holiday today: आज शनिवार को गंगटोक को छोड़कर देश भर के अलग-अलग हिस्सों में बैंक खुले हैं
- RBI के कैलेंडर के अनुसार दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं
Bank holiday today: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी सहित सभी प्राइवेट और सरकारी बैंक आज देश के अधिकांश हिस्सों में खुले हैं। रिजर्व बैंक के कैलेंडर के अनुसार महीने के पहले और तीसरे शनिवार बैंक के कर्मचारियों की छुट्टी नहीं रहेगी। बता दें, आज 18 जुलाई 2026 गंगटोक में Drukpa Tshe-zi त्योहार की वजह से बैंक कर्मियों की यहां छुट्टी है। इस इलाके में बैंक आज शनिवार को बंद रहेंगे। यह सिक्किम में बहुत ही पवित्र त्योहार माना जाता है।
कहां-कहां खुले रहेंगे आज बैंक
हर एक शहर में Drukpa Tshe-zi का त्योहार नहीं मानाया जाता है। जिसकी वजह से बैंक कर्मियों की छुट्टी सिर्फ गंगटोक में ही है। इसके अलावा देश के सभी हिस्सो में सामान्य दिनों की तरह से बैंकों में काम-काज होगा। अगरतला, अहमदाबाद, बेंगलुरू, बेलापुर, भेपाला, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, शिलॉन्ग, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्पफॉल, इटानगर, जम्मू, जयपुर, कानपुर, कोच्चि, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पणजी, पटना, रायपुर, रांची, शिमला, श्रीनगर, तिरुअनंतपुरम् और विजयवाडा में बैंक आज सामान्य दिनों की तरह खुले रहेंगे।
जुलाई में कब-कब बंद रहेगा बैंक? (Bank holidays in July 2026)
रिजर्व बैंक की तरफ से जारी छुट्टियों के अनुसार महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं। अगर किसी महीने में 5 शनिवार आ रहा है तब की स्थिति में उस दिन भी बैंक में सामान्य दिनों की तरह ही काम-काज होगा।
रविवार - 19 जुलाई और 26 जुलाई को देश भर के बैंक बंद रहेंगे।
22 जुलाई को खर्ची पूजा की वजह से अगरतला (त्रिपुरा) में बैंक बंद रहेंगे।
25 जुलाई को चौथा शनिवार होने की वजह से भी बैंक कर्मियों की इस दिन छुट्टी रहेगी।
अगस्त में कब-कब बंद रहेगा बैंक (Bank Holidays in August)
केर पूजा की वजह से बैंक 4 अगस्त को अगरतला में बंद रहेगा। Tendong Lho Rum Faat की वजह से गंगटोक में बैंक कर्मियों की छुट्टी रहेगी। 13 अगस्त को इम्फाल में बैंक बंद रहेंगे।
स्वतंत्रता दिवस और पारसी न्यू ईयर की वजह से 15 अगस्त को देश भर के बैंक कर्मियों की छुट्टी रहेगी। 19 अगस्त को महाराजा बीर बिक्रम किशोर की जन्म-जयंती की वजह से अगरतला में बैंक बंद रहेगा। ओनम और मिलाद-उन-नबी की वजह से कोच्चि, विजयवाडा और तिरुअनंतपुरम में बैंक बंद रहेंगे 26 अगस्त को ईद-ए-मिलाद, बारावफात की वजह से तिरुअनंतपुरम् और श्रीनगर में बैंक कर्मियों की छुट्टी रहेगी।
अगस्त के महीने में त्योहार की वजह से आखिरी छु्ट्टी 28 तारीख को रहेगी। रक्षा बंधन, श्री नारायण गुरू जयंती आदि की वजह से बैंक कर्मियों का इस दिन अवकाश रहेगा।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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