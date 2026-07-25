Bank Holidays: आज शनिवार को क्या बंद है बैंक? फटाफट चेक करें छुट्टियों की लिस्ट
मुख्य बातें
- Bank Holidays: आज महीने का चौथा शनिवार है
- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहता है
Bank Holidays: आज शनिवार है ऐसे में अगर बैंक में आपका कोई काम अटका हुआ है तो यह जरूर चेक कर लें कि वह खुला है या नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जारी छुट्टियों की लिस्ट के अनुसार हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहेगा।
क्या आज शनिवार को बंद है बैंक (Bank Closed Today)
आज जुलाई महीने का चौथा शनिवार है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार आज के दिन बैंक कर्मियों की छुट्टी रहती है। बता दें, महीने के पहले, तीसरे और पांचवें शनिवार को बैंक खुला रहता है। जबकि दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक कर्मियों की छुट्टी रहती है।
डिजिटल सर्विसेज चालू रहेंगी
आज भले ही बैंक की सर्विसेज उपलब्ध नहीं रहेंगी। लेकिन इसके बाद भी नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग से काम किए जा सकेंगे। अगर किसी ग्राहक को बैलेंस चेक करना है, यूपीआई से पैसा ट्रांसफर करना, बिल का भुगतान करना है तो वह नेट बैंकिग या फिर मोबाइल बैंकिंग के जरिए ये काम आसानी से कर पाएगा। इसके अलावा अकाउंट खोलने से लेकर, केवाईसी अपडेट, लोन के एप्लीकेशन, डेबिट कार्ड के लिए रिक्वेस्ट आदि भी आज जनरेट किया जा सकेगा।
अगस्त के महीने में कब-कब बंद रहेगा बैंक
जुलाई के महीने में आज शनिवार और कल रविवार के बाद अब कोई भी छुट्टी बैंक कर्मियों की नहीं है। अगस्त के महीने में कई प्रमुख त्योहार हैं जिसकी वजह से देश के अलग-अलग हिस्सों में कई दिनों तक बैंक बंद रहेंगे।
सबसे पहली छुट्टी 4 अगस्त को है। इस दिन केर पूजा की वजह से बैंक अगरतला में नहीं खुलेंगे। 8 अगस्त को गंगटोक में बैंक कर्मियों की छुट्टी रहेगी। 13 अगस्त को इम्फाल में भी बैंक बंद रहेंगे। इस दिन यहां कोई काम काम बैंक की शाखाओं में नहीं होगा।
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर के बैंकों में रहेगी छुट्टी
15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस होने की वजह से देश भर के बैंकों में कोई काम-काज नहीं होगा। श्रीनगर से लेकर लखनऊ, हैदराबाद, तिरुअनंतपुरम् तक और अहमदाबाद से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हर जगह बैंक कर्मियों की छुट्टी रहेगी।
अगस्त के महीने में ही है रक्षा बंधन
19 अगस्त को अगरतला बंद रहेंगे। 25 अगस्त को कोच्चि, विजयवाड़ा और तिरुअनंतपुरम् में बैंक कर्मियों की छुट्टी रहने वाली है। इन इलाकों में बराफात का त्योहार मनाया जाएगा। वहीं, देश के कुछ हिस्सों में 26 अगस्त को यह त्योहार मनाया जाएगा। 28 अगस्त को रक्षा बंधन का त्योहार है। इस दिन भी देश के कई हिस्सों में बैंक बंद रहेगा।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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