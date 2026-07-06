नौकरी छूट जाने पर सरकार देगी 90 दिनों तक पैसा, 30 जून 2027 हुई योजना की डेडलाइन
मुख्य बातें
- Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana: ESIC की तरफ से बीमित व्यक्ति को नौकरी छूट जाने पर अटर बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत पैसा मिलता है
Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana: केंद्र सरकार की तरफ से नौकरी छूट जाने पर बड़ी मदद की जा रही है। ESIC ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को जून 2027 तक के लिए लागू कर दिया है। इस योजना के तहत योग्य इंश्योर्ड वर्कर्स को नौकरी छूट जाने पर पैसा मिलता है। इसके लिए उन्हें कंपनी (एम्पलॉयर) के पास भी जाने की जरूरत नहीं होती है ये ESIC के ब्रांच से भी आसानी से हो जाता है। बता दें, यह योजना 30 जून 2026 को समाप्त हो गई थी। लेकिन सरकार ने एक साल के लिए और प्रभावी कर दिया है।
अटर बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के जरिए कुछ समय के लिए इंश्योर्ड वर्कर को पैसा मिलता है। जिससे उसका रोजाना का खर्च चलता रहे।
कब लिया गया यह फैसला
इस एक्सटेंशन को ESIC की 198वें दिन की मीटिंग में अप्रूवल दिया गया था। इस मीटिंग की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने की थी। अब यह स्कीम 1 जुलाई 2026 से 30 जून 2027 तक उपलब्ध रहेगी।
क्या है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना?
सबसे पहले कर्मचारी को ESIC में रजिस्टर्ड होना चाहिए। कर्मचारी को कम से कम दो साल के बीमा युक्त रोजगार में भी होना चाहिए। नौकरी छूट जाने के बाद सरकार की तरफ से 90 दिनों को उस बीमित व्यक्ति को सैलरी का 50 प्रतिशत भुगतान किया जाता है। बता दें, यह मदद जीवन में सिर्फ एक बार ही मिलती है। यानी जिसने एक बार इस योजना का लाभ उठा लिया वह दोबारा लाभ नहीं ले सकता है।
क्या है ESIC का काम
यह ईपीएफओ से पूरी तरह से अलग है। कंपनी का मुख्य काम हेल्थकेयर और सोशल सिक्योरिटी का है। कर्मचारियों को ESI एक्ट के अंतर्गत कवरेज मिलता है। यह संस्था मेडिकल केयर, बीमारी, मैटरनिटी, विकलांगता और बेरोजगारी भत्ता दिया है। बता दें, रोजगार खोने पर अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत पैसा मिलता है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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