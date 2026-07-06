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8th Pay Commission: 65% सैलरी में बढ़ोतरी, DA मर्जर! 8वें पे कमीशन से फायदा ही फायदा?

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • 8th Pay Commission: 8वें पे कमीशन से कर्मचारी संगठन फैमिली यूनिट, एचआरए के साथ-साथ TPTA बढ़ाने की मांग की जा रही है
  • ऐसा हुआ तो लेवल एक कर्माचरी को 61000 रुपये तक की सैलरी मिल सकती है
8th Pay Commission: 65% सैलरी में बढ़ोतरी, DA मर्जर! 8वें पे कमीशन से फायदा ही फायदा?

8th Pay Commission latest Updates: 8वें वित्त आयोग से कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी उम्मीदे हैं। मौजूदा समय में कर्मचारियों का कहना है कि लेवल एक के एम्पलॉयीज के लिए दिल्ली जैसे शहर में मौजूदा बेसिक पे और एचआरए के साथ रहना आसान नहीं है। ऐसे में इन कर्मचारियों के बेसिक पे और एचआरए को सम्मान जनक बढ़ाया जाए। जिससे रोजमर्रा की चीजें खरीदने के लिए इन कर्मचारियों को जद्दोजहद ना करना पड़े। बता दें, 8वें वित्त आयोग का गठन नवंबर 2025 में किया गया था। पे कमीशन के पास 18 महीने का समय है। इस दौरान उसे अपनी रिपोर्ट जमा करना है।

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फैमिली यूनिट बढ़ाने की लगातार कर रहे हैं मांग (8th Pay Commission family unit)

लगभग सभी कर्मचारी संगठनों ने 8वें पे कमीशन से फैमिली यूनिट बढ़ाने की मांग हो रही है। मौजूदा समय में फैमिली यूनिट 3 है। इसमें एक यूनिट कर्मचारी के लिए, 0.8 यूनिट पत्नी और 0.6-0.6 यूनिट बच्चों के लिए है। इसे बढ़ाकर 4.4 यूनिट करने की मांग हो रही है। फेडरेशन के अनुसार अगर ऐसा हुआ तो फिटमेंट फैक्टर लेवल एक के कर्मचारी का 2.05 से बढ़कर 2.10 हो जाएगा।

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अधिक HRA की मांग

ज्यादातर कर्मचारी संगठनों ने अधिक एचआरए की मांग की है। AINPSEF ने प्रस्ताव दिया है कि एचआरए को 36 प्रतिशत एक्स शहर के लिए, Y शहर के लिए 24 प्रतिशत और Z शहर के लिए यह 12 प्रतिशत करने की मांग हुई है। वही, अन्य संगठनों ने इसे क्रमशः 40 प्रतिशत, 35 प्रतिशत और 30 प्रतिशत करने की मांग की है। साथ ही इसे डीए से जोड़ने की भी डिमांड 8वें वित्त आयोग से हुई है।

TPTA अधिक बढ़ाने की मांग

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि मौजूदा ट्रांसपोर्ट भत्ता पर्याप्त नहीं पड़ रहा है। खासतौर पर मेट्रो शहरों के लिए। AINPSEF ने लेवल एक कर्मचारी के लिए कम से कम 9000 रुपये TPTA करने की मांग की है। वहीं, कुछ अन्य सगठनों TPTA को 3 गुना बढ़ाने की मांग की है। साथ ही इस महंगाई भत्ता से भी जोड़ने की मांग हुई है।

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डीए मर्जर की भी मांग

आयोग के सामने कर्मचारी संगठन 25 प्रतिशत डीए होने की स्थिति में इसे बेसिक पे के साथ मिलाने की मांग की गई है। उनका कहना है कि ऐसा करने पर भविष्य में सैलरी रिवीजन के लिए यह एक मजबूत आधार बनेगा।

मौजूदा समय में लेवल एक कर्मचारी को 37080 रुपये की सैलरी मिलती है। इसमें बेसिक पे, डीए, एचआरए और ट्रांसपोर्ट भत्ता शामिल है। AINPSEF के प्रस्ताव को अगर मान लिया गया तो फिटमेंट फैक्टर 2.10 के होने पर सैलरी 61344 रुपये हो जाएगी। इसमें अधिक एचआरए और संशोधित टीपीटीए शामिल रहेगा। जोकि मौजूदा सैलरी से 65 प्रतिशत ज्यादा है।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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