8वें पे कमीशन के पास बचा है सिर्फ 9 महीने का समय, एनुअल इंक्रीमेंट, HRA, फिटमेंट फैक्टर पर फैसला बाकी
मुख्य बातें
- 8th Pay Commission : 8पे कमीशन से केंद्रीय कर्मचारियों और पेशनर्स को बड़ी उम्मीद है
- आयोग का 9 महीने का समय बीत चुका है
8th Pay Commission : 8वें पे कमीशन का गठन पिछले साल नवंबर में हुआ था। आयोग के तय समय में 9 महीने का वक्त बीत चुका है। अब सिर्फ 9 महीने का समय ही बचा है। पे कमीशन की ही रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन, एचआरए आदि का फैसला होगा। बता दें, आयोग में कुल तीन सदस्य हैं।
इन 9 महीने में क्या-क्या हुआ (8th Pay Commission Updates)
8वें पे कमीशन ने अबतक देश के अलग-अलग हिस्सों में मीटिंग किया है। यह मीटिंग दिल्ली, लखनऊ, कोलताता, भुवनेश्वर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हुई है। आयोग ने इन मीटिंग्स में कर्मचारी, पेंशनर्स से जुड़े संगठनों से राय थी। उनसे रिपोर्ट को लेकर एक विस्तृत चर्चा भी की।
एनुअल इंक्रीमेंट बढ़ाने की चर्चा ((8th Pay Commission incriment updates)
7वें वेतन आयोग के दौरान कर्मचारियों को बेसिक पे का 3 प्रतिशत एनुअल इंक्रीमेंट दिया जाता है। संगठनों ने मांग की है कि इस बार 8वें पे कमीशन में एनुअल इंक्रीमेंट को 5 प्रतिशत, 6 प्रतिशत या 7 प्रतिशत बढ़ाया जाए।
कितना होगा फायदा
अगर आज के बेसिए पे को देखें तो 18000 रुपये का 3 प्रतिशत इंक्रीमेंट 500 रुपये होगा। वहीं, 5 प्रतिशत एनुअल इंक्रीमेंट 900 रुपये और 6 प्रतिशत एनुअल इंक्रीमेंट होने की स्थिति में कर्चमारियों की सैलरी 1100 रुपये बढ़ेगी। लम्बे समय में यह कर्मचारियों के लिए काफी फायदमेंद रहा है।
फिटमेंट फैक्टर्स पर भी चर्चा ((8th Pay Commission fitment factors)
पे कमीशन से फिटमेंट फैक्टर्स को लेकर भी खूब चर्चा हुई है। कुछ कर्मचारी संगठनों ने 3.83 फिटमेंट फैक्टर रखने की मांग की है। इस स्थिति में कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक 18,000 रुपये से बढ़कर 69000 रुपये पहुंच सकता है। हालांकि, रिपोर्ट के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 2 के नीचे ही रहेगा। बता दें, पे कमीशन ने फिटमेंट फैक्टर्स को लेकर अबतक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है।
फैमिली यूनिट बढ़ाने की मांग हुई तेज
इस समय फैमिली यूनिट 3 है। इसे 5 करनें की मांग संगठनों की तरफ से हुआ है। पे कमीशन के सामने कहा गया है कि मौजूदा परिस्थितियों में माता-पिता और सास-ससुर को भी जोड़ा जाए।
एचआरए को भी बढ़ाने की मांग लगातार हो रही है। अब देखना है कि आयोग अपनी रिपोर्ट में इन संगठनों की कितनी मांग को स्वीकार्यता है। बता दें, पे कमीशन की दूसरे राउंड की मीटिंग शुरू हो रही है। अगस्त में मीटिंग दिल्ली में हैं। इसके बाद पुडुचेरी, चंडीगढ़ में मीटिंग होगी। इनकी तारीखों का ऐलान हो गया है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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