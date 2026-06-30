8th Pay Commission: फैमिली यूनिट 5 करने की क्यों हो रही है मांग? 9000 रुपये तक बढ़ जाएगा बेसिक पे!
मुख्य बातें
- 8th Pay Commission Latest Updates: 8वें पे कमीशन से लगातार फैमिली यूनिट को बढ़ाने की मांग की जा रही है
- 7वें वित्त आयोग के दौरान 3 फैमिली यूनिट को माना गया था
- इस बार इसे 5 फैमिली यूनिट करने की मांग की गई है
8th Pay Commission Latest Updates: 8वां वित्त आयोग इस समय कर्मचारियों की सैलरी इजाफे सहित अन्य सुविधाओं को लेकर मंथन कर रहा है। फिटमेंट फैक्टर की तरफ 'फैमिली यूनिट' पर भी नजर रखने की जरूरत है। अगर फैमिली यूनिट बढ़ती है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में ज्यादा इजाफा होगा। इसलिए संगठनों की तरफ से फैमिली यूनिट की संख्या को 3 से बढ़ाकर 5 करने की मांग की जा रही है। इसलिए फैमिली यूनिट काफी महत्वपूर्ण होता जाता है। अधिक फैमिली यूनिट का असर बेसिक पे पर पड़ेगा।
क्या है फैमिली यूनिट का महत्व? (8th Pay Commission News)
बैंकबाजार के सीईओ आदिल शेट्ठी कहते हैं, 'फैमिली यूनिट उन कारकों में से एक है जिसके जरिए पे कमीशन परिवार के न्यूनतम खर्च का आकलन करता है। यह प्रदर्शित करता है कि किसी परिवार को कितना मिनिमम बेसिक पे की आवश्यकता है। 7वें वित्त आयोग के दौरान फैमिली यूनिट की संख्या 3.0 थी। इसमें पत्नी और दो बच्चे शामिल थे।'
वो आगे कहते हैं,'इसमें पैरेंट्स और विस्तृत परिवार की जिम्मेदारियों को जोड़ा नहीं गया था। अगर 8वें वित्त आयोग अधिक फैमिली यूनिट की मांग को मान लेता है यह सीधा मिनिमम बेसिक को प्रभावित करेगा।' पिछले कुछ सालों के दौरान घरों की परिस्थितियों में विस्तार देखने को मिला है। सरकारी कर्मचारियों की तरफ अपने पैरेंट्स और बड़े परिवारों की जिम्मेदारियां बढ़ी हैं। जिसकी वजह से रोजाना खर्च, पढ़ाई का खर्च के साथ-साथ स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाओं के खर्च में इजाफा हुआ है।
अधिक फैमिली यूनिट होने पर बढ़ जाएगा बेसिक पे (8th Pay Commission basic pay)
अगर 7वें वित्त आयोग के दौरान फैमिली यूनिट को 3.0 की जगह 4.6 रखा गया होगा। इसमें पैरेंट्स को भी जोड़ा गया होता तो मिनिमम बेसिक पे 18000 रुपये की जगह 27600 रुपये होता। यानी मिनिमम बेसिक पे में 9000 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिलती।
अगर 8वें वित्त आयोग के दौरान अधिक फैमिली यूनिट को मान लिया गया तो बेसिक पे और अधिक बढ़ जाएगा। इससे बेसिक पे से जुड़ा फॉर्मूला ही बदल जाएगा। बता दें, कर्मचारी सगंठनों की तरफ से लगातार फैमिली यूनिट को बढ़ाने की मांग हो रही है।
8वां वित्त आयोग लगातार कर रहा मीटिंग (8th Pay Commission meeting)
8वां पे कमीशन कर्मचारियों और पेंशनर्स की स्थिति और उनके डिमांड को समझने के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों में मीटिंग कर रहा है। दिल्ली, लखनऊ और जम्मू-कश्मीर में पे कमीश की मीटिंग हो चुकी है। अब आगे बंगाल और भुवनेश्वर में मीटिंग है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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