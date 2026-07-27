8th Pay Commission: 8वें पे कमीशन से जुड़ा बड़ा अपडेट आया सामने, कर्मचारियों के लिए जानना जरूरी
मुख्य बातें
- 8th Pay Commission latest Updates: 8वें वेतन आयोग की दूसरी राउंड की मीटिंग शुरू होने जा रही है
- दिल्ली में अगले महीने पे कमीशन की बैठक है
8th Pay Commission latest Updates: केंद्रीय कर्मचारियों की निगाह इस समय 8वें वेतन आयोग पर टिकी हुई है। इस पे कमीशन का गठन पिछले साल नवंबर में किया गया था। आयोग के पास 18 महीने का समय है। इस दौरान पे कमीशन अपनी रिपोर्ट सरकार को जमा करेगा। पिछले 9 महीने के दौरान आयोग ने कई काम किए। देश के अलग-अलग शहरों में जाकर आयोग के सदस्यों ने कर्मचारी, पेशनर्स से जुड़े सगंठनों के साथ मीटिंग की है।
8वें वेतन आयोग से जुड़े नए अपडेट क्या-क्या हैं? (8th Pay Commission News)
पे कमीशन की दूसरे राउंड की मीटिंग अगले महीने से शुरू होने वाली है। अगस्त के महीने में आयोग की मीटिंग दिल्ली में है। यह बैठक 7 से 10 अगस्त के बीच होगी। कर्मचारी संगठनों को 31 अगस्त तक अपना समय ले लेना होगा।
दिल्ली के बाद पे कमीशन की मीटिंग चेन्नई में होगी। यह मीटिंग 7 और 8 सितबंर को प्रस्तावित है। इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए संगठनों को 18 अगस्त तक समय ले लेना होगा। बता दें, 9 सितंबर को आयोग की मीटिंग पाडुचेरी में प्रस्तावित है।
फिटमेंट फैक्टर्स की सबसे अधिक चर्चा (8th Pay Commission fitment factors)
8वें वेतन आयोग के दौरान सबसे अधिक चर्चा फिटमेंट फैक्टर्स को लेकर होती है। कर्मचारी और पेंशनर्स संगठनों की तरफ से अधिक से अधिक फिटमेंट फैक्टर्स रखने की डिमांड की जा रही है। कुछ संगठनों ने आयोग से 3.83 फिटमेंट फैक्टर रखने की मांग की है। अब देखना है कि पे कमीशन की तरफ से इसको लेकर क्या फैसला किया जाता है। बता दें, 6वें वेतन आयोग के दौरान 1.86 फिटमेंट फैक्टर्स था। 7वें वेतन आयोग के दौरान 2.57 फिटमेंट फैक्टर्स पहुंच गया था।
एचआरए और डीए को लेकर भी अलग-अलग डिमांड
कर्मचारियों से जुड़े सगंठनों का कहना है कि मौजूदा एचआरए मेट्रो शहरों के लिए पर्याप्त नहीं है। इसे बढ़ाया जाए। इसके अलावा डीए को लेकर भी अलग से मांग की गई है। डिमांड के अनुसार 25 प्रतिशत डीए होने पर इसे बेसिक पे के साथ मिला दिया जाए। बता दें, इस समय केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 60 प्रतिशत है। आखिरी बार इसमें 2 प्रतिशत का इजाफा केंद्र सरकार ने किया था।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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