8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग ने बढ़ाई जरूरी डेडलाइन, 31 जुलाई अब आखिरी तारीख
मुख्य बातें
- 8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग ने डाटा को जमा करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है
- 8वां वेतन आयोग ने पहले डेडलाइन 30 जून 2026 को रखा था
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग ने पोर्टल पर जरूरी कर्मचारियों से जुड़े डाटा को जमा करने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया है। पहले डेडलाइन 30 जून थी। जिसे अब बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 कर दिया है। पे कमीशन की तरफ से कहा गया है कि डेडलाइन को आगे बढ़ाने के पीछे की वजह कई स्टेकहोल्डर्स अबतक जानकारी नहीं दे पाए हैं। जिसकी वजह से यह फैसला किया जा रहा है।
8वें वेतन आयोग ने क्यों बढ़ाई है डेडलाइन (8th Pay Commission deadline)
पे कमीशन की तरफ से दिए गए बयान में कहा गया है कि कई मंत्रालय, 'डिपार्टमेंट्स और केंद्र शासित प्रदेशों ने तय टाइमलाइन में डाटा को जमा नहीं किया था। जिसको देखते हुए पोर्टल पर डाटा जमा करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 कर दिया गया है।' बता दें, 8वां वित्त आयोग सिर्फ पोर्टल के जरिए ही आकड़ों को जमा करवा रहा है। हार्ड कॉपी और ईमेल के जरिए भेजे जा रहा डीटेल्स को आयोग मान्य नहीं कर रहा है।
पे कमीशन ने कहा है कि सभी नोडल ऑफिसर इस बात को सुनिश्चित करें कि बढ़ी हुई टाइमलाइन में ही डाटा को जमा करवाएं। साथ ही पे कमीशन की तरफ से दिए गए निर्देश के अनुसार फिजिकल कॉपी, ई-मेल, एक्सेल शीट, पीडीएफ फाइल्स के जरिए जमा करवाया गया डाटा मान्य नहीं होगा। आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि डाटा को सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ही जमा करवाना है।
किस तरह के डाटा आयोग मांग रहा है?
1-कितनी क्षमता है।
2- कितनी वैकेंसी है।
3- 2023-2025 रिटायरमेंट से जुड़ी जानकारी, वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों का डाटा हुआ है।
4- इस्तीफे का ट्रेंड (2023-2025) तक कैसा रहा है।
5- कर्मचारियों की उम्र की अलग-अलग स्तर पर
6- जीपीएफ से जुड़े आंकड़े
7- प्रमोशन से जुड़े डाटा आदि।
क्यों हैं ये आकड़ें जरूरी
इन आंकड़ों के जरिए कर्मचारियों से जुड़े बदलावों के विषय में पता चल पाएगा। साथ ही कर्मचारियों से जुड़ी जरूरतों की भी सटीक जानकारी 8वें पे कमीशन को मिलेगी।
आयोग लगातार कर रहा है मीटिंग (8th Pay Commission news)
8वें पे कमीशन की मीटिंग आने वाले समय में भुवनेश्वर और कोलकाता में होने जा रही है। इससे पहले पे कमीशन की मीटिंग दिल्ली, लखनऊ, जम्मू-कश्मीर में हो चुकी है। आयोग लगातार पेंशनर्स और कर्मचारियों से जुड़े संगठनों से मिलकर उनकी राय और जरूरतों को समझने का प्रयास कर रहा है। बता दें, 8वें पे कमीशन की गठन नवंबर 2025 में हुआ था। इस आयोग के पास 18 महीने का समय है। इस दौरान उसे अपनी रिपोर्ट को जमा करना है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। यानी केंद्रीय कर्मचारियों को मोटी रकम एरियर के तौर पर भी मिलेगी।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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