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8th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर ही नहीं कई और फैसले तय करेंगे कर्मचारियों की सैलरी, आयोग कर रहा बड़ी मीटिंग

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • 8th Pay Commission: भुवनेश्वर में चल रही पे कमीशन की मीटिंग का आज दूसरा दिन है
  • इस मीटिंग में आयोग सैलरी, फिटमेंट फैक्टर्स, पेंशन आजि को लेकर लगातार चर्चा कर रहा है
8th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर ही नहीं कई और फैसले तय करेंगे कर्मचारियों की सैलरी, आयोग कर रहा बड़ी मीटिंग

8th Pay Commission: 8वां वित्त आयोग देश के अलग-अलग हिस्सों में कर्मचारी और पेंशनर्स से जुड़े संगठनों से लगातार मीटिंग कर रहा है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में चल रही मीटिंग का आज दूसरा और आखिरी दिन है। वित्त आयोग की कल यानी 6 जुलाई को यह मीटिंग शुरू हुई थी। कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़ें संगठनों की तरफ से अधिक से अधिक फिटमेंट फैक्टर्स रखने की मांग की जा रही है। बता दें, फिटमेंट फैक्टर्स ही वो आधार है जिसक जरिए पे रिवीजन पर फैसला होता है। इसलिए यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है।

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कर्मचारी संगठन और पेंशनर्स से जुड़े संगठन लगातार अधिक फिटमेंट फैक्टर की डिमांड कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे सरकारी कर्मचारियों को मौजूदा महंगाई को देखते हुए एक अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए। फिटमेंट फैक्टर को लेकर एक्सपर्ट्स की तरफ से भी अलग-अलग सुझाव लगातार दिए जा रहे हैं।

क्या कर रहा है इस समय 8वां वित्त आयोग (8th Pay Commission meeting)

आज पे कमीशन के सदस्य भुवनेश्वर में हैं। उड़ीसा में आज भी आयोग की मीटिंग चल रही है। आयोग आज भी कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़े सगंठनों के साथ मीटिंग कर रहा है। इस दौरान उनकी मौजूदा स्थिति के साथ-साथ भविष्य की मांगों को सुनेगा। भुवनेश्वर की मीटिंग के बाद आयोग कोलकाता में 9 और 10 जुलाई को बैठक करेगा। बता दें, पे कमीशन की मीटिंग दिल्ली और लखनऊ जैसे शहरों में पहले ही हो चुकी है।

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क्यों फिटमेंट फैक्टर्स पर इतना फोकस (8th Pay Commission fitment factors)

सबसे बड़ा सवाल यह है कि 8वां वित्त आयोग फिटमेंट फैक्टर कितना रखना है इसको लेकर कैसे फैसला करेगा। फिटमेंट फैक्टर के ही गुणांक में केंद्रीय कर्मचारियों का बेसिक पे बढ़ता है। 6वें पे कमीशन के दौरान फिटमेंट फैक्टर 1.86 था। 7वें पे कमीशन के दौरान फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था। जिसकी वजह से बेसिक पे 7000 रुपये से बढ़कर 18000 रुपये के स्तर पर पहुंच गया था। इस बार कितना फिटमेंट फैक्टर होगा इसको लेकर फैसला होना बाकि है। आयोग ने अबतक इसको लेकर कोई भी बयान जारी नहीं किया है।

फिटमेंट फैक्टर के अलावा अन्य

कर्मचारियों को कितनी सैलरी मिलेगी यह सिर्फ फिटमेंट फैक्टर पर ही नहीं निर्भर करता है। कर्मचारियों की सैलरी महंगाई भत्ता, एचआर, प्रमोशन, इंक्रीमेंट आदि पर भी निर्भर करता है। कर्मचारी संगठनों की तरफ से अधिक फिटमेंट फैक्टर के साथ एचआरए, टीपीटीए कम से कम 9000 रुपये तक करने की डिमांड हो रही है।

एक्सपर्ट्स का क्या कहना है?

8वें पे कमीशन ने अबतक फिटमेंट फैक्टर को लेकर कोई भी घोषणा नहीं की है। बैंक बाजार के सीईओ आदिल शेट्ठी का कहना है कि फिटमेंट फैक्टर इस बार 2.28 से 2.86 रह सकता है। उनका कहना है कि अंतिम फैसला महंगाई, कर्मचारी सगंठन आदि पर निर्भर करेगा।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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