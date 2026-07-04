8th Pay Commission: क्या सच में 69000 रुपये हो जाएगा सरकारी कर्मचारियों का बेसिक पे? क्या कहता है फॉर्मूला
मुख्य बातें
- 8th Pay Commission: कर्मचारी संगठनों ने आयोग से 69000 रुपये के बेसिक पे की डिमांड की है
- कर्मचारी संगठनों ने 3.833 फिटमेंट फैक्टर को लागू करने की मांग की है
8th Pay Commission: 8वें पे कमीशन से केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी उम्मीदे हैं। अब देखना है कि कितनी डिमांड आयोग कर्मचारियों की पूरी कर पाता है। मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों को सबसे कम बेसिक पे 18000 रुपये मिलता है। 8वें पे कमीशन के लागू हो जाने के बाद यह 69000 रुपये के स्तर तक पहुंच सकता है। आइए समझते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनके लागू होते ही कर्मचारियों का बेसिक पे इतन बढ़ जाएगा।
फिटमेंट फैक्टर्स (8th Pay Commission latest updates)
मौजूदा समय में 8वें वेतन आयोग के सामने लगभग सभी कर्मचारी और पेंशनर्स संगठन की तरफ से अधिक से अधिक फिटमेंट लागू करने का प्रस्ताव दिया जा रहा है। नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटि मशिनरी के स्टाफ साइड की तरफ स मिनिमम बेसिक पे के कैलकुलेशन को लेकर भी सवाल खड़ा किया गया है। आयोग से फैमिली यूनिट से लेकर अधिक फिटमेंट फैक्टर्स की डिमांड की गई है।
मौजूदा समय में फिटमेंट फैक्टर्स को 3.833 करने की डिमांड कर्मचारी संगठनों की तरफ से की जा रही है। अगर ये फिटमेंट फैक्टर्स लागू होता है तो बेसिक पे 18000 रुपये से बढ़कर 69000 रुपये के स्तर पर पहुंच जाएगा।
7वें वित्त आयोग के दौरान क्या था फैमिली यूनिट का फॉर्मूला (7th Pay Commission formula)
तब आयोग ने एक कर्मचारी को एक यूनिट माना था। वहीं, पत्नी को पे कमीशन ने तब 0.8 यूनिट माना गया था। दो बच्चों के लिए 0.8-0.8 यूनिट माना गया था। लेकिन इस बार माता-पिता या फिर सास-ससुर के लिए भी यूनिट की डिमांड की जा रही है। आयोग के सामने इनके लिए अतिरिक्त 0.8 यूनिट बढ़ाने की मांग हुई है। अगर 8वें पे कमीशन की तरफ से ये डिमांड मांग ली गई तो टोटल यूनिट बढ़कर 5.2 हो जाएगा।
क्या है अन्य मांगे (8th Pay Commission demands)
संगठनों ने डिमांड की है कि फोजन और कपड़े के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के रोजाना 3490 कैलोरी की सलाह की मांग की है।
घर के खर्च को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत करने की बात कही गई है।
फ्यूल, इलेक्ट्रिकसिटी और पानी के चार्ज को पूरे खर्च का 20 प्रतिशत होना चाहिए।
स्कील डेवलपमेंट के खर्च को 25 प्रतिशत किया जाए।
अन्य खर्च के लिए 5 प्रतिशत हो।
कर्मचारियों से जुड़े संगठनों का कहना है कि ये अनुमान वास्तविक खर्च को दर्शाते हैं।
अब देखना यह है कि 8वां पे कमीशन कितनी मागों को मानता है। और कितनी डिमांड को दरकिनार किया जाता है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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