किसे मिलेगी फैमिली पेंशन? पत्नी से लेकर माता-पिता, बच्चों से लेकर भाई-बहन तक किसका है पहला हक

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Family Pension Rules: सरकारी कर्मचारी या पेंशनर्स की मौत के बाद परिवार में किसे सबसे पहले फैमिली पेंशन मिलेगी? क्या दूसरी शादी से हुए बच्चों, तलाकशुदा बेटियों या बुजुर्ग माता-पिता को भी इसका फायदा मिल सकता है? सरकार ने फैमिली पेंशन से जुड़े नियमों को लेकर स्थिति साफ कर दी है। नियमों के मुताबिक कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी को आमतौर पर सबसे पहले पेंशन पाने का अधिकार होगा। हालांकि, कुछ खास परिस्थितियों में बच्चों, माता-पिता और दिव्यांग भाई-बहनों को भी फैमिली पेंशन मिल सकती है।

पत्नी या पति को सबसे पहले मिलेगी फैमिली पेंशन केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की मौत के बाद फैमिली पेंशन देने के लिए सरकार ने प्राथमिकता का क्रम साफ कर दिया है। 29 अक्टूबर 2026 को जारी ऑफिस मेमोरेंडम (OM) में बताया गया है कि परिवार के किन सदस्यों को किस क्रम में पेंशन का फायदा मिलेगा। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2021 के नियम 50 के तहत कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी को सबसे पहले फैमिली पेंशन दी जाएगी। रिटायरमेंट के बाद हुई शादी से पति या पत्नी भी कुछ तय शर्तों के तहत इसके पात्र हो सकते हैं।

गोद लिए और सौतेले बच्चों को भी मिल सकती है पेंशन फैमिली पेंशन का फायदा सिर्फ पहली शादी से हुए बच्चों तक सीमित नहीं है। नियमों के तहत पात्र गोद लिए हुए और सौतेले बच्चों को भी पेंशन मिल सकती है। हालांकि, इसके लिए पति या पत्नी की मृत्यु होना या उनकी पेंशन पाने की पात्रता खत्म होना जरूरी है। इसके बाद ही पात्र बच्चों को पेंशन देने पर विचार किया जाएगा। कर्मचारी या पेंशनर्स की मौत अथवा रिटायरमेंट के बाद जन्मे बच्चे भी निर्धारित शर्तें पूरी करने पर इसके हकदार हो सकते हैं।

25 साल तक के बच्चों को कब तक मिलेगी पेंशन? सरकार ने बच्चों को उनकी स्थिति के आधार पर तीन केटेगरी में बांटा गया है। पहली केटेगरी में 25 साल तक की उम्र के बच्चे आते हैं। इन्हें जन्म के क्रम के अनुसार फैमिली पेंशन मिलती है। हालांकि, 25 साल की उम्र पूरी होने, शादी होने या खुद कमाई शुरू करने पर उनकी पात्रता खत्म हो जाएगी। इन तीनों में से जो शर्त पहले पूरी होगी, उसी के आधार पर पेंशन बंद हो जाएगी।

दिव्यांग बच्चों को उम्र की सीमा से राहत अगर परिवार में 25 साल तक की उम्र वाले कोई पात्र बच्चे नहीं हैं या सभी की पात्रता खत्म हो गई है, तो शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चे फैमिली पेंशन के हकदार बन सकते हैं। इन्हें भी जन्म के क्रम के अनुसार पेंशन मिलेगी। ऐसे बच्चों को तब तक पेंशन मिल सकती है, जब तक वे अपनी आजीविका कमाने में सक्षम नहीं हो जाते। खास बात यह है कि शादी होने से उनकी पेंशन पाने की पात्रता खत्म नहीं होती।

अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा बेटियों को भी मिलेगा फायदा अगर पहली और दूसरी केटेगरी में कोई पात्र बच्चा नहीं है, तो अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा बेटियों को फैमिली पेंशन मिल सकती है। इसके लिए जरूरी है कि वे अपने माता-पिता पर निर्भर रही हों और पेंशन मिलने के समय खुद की कमाई नहीं कर रही हों। ऐसी बेटियों को जन्म के क्रम के अनुसार पेंशन दी जाएगी। उनकी शादी या दोबारा शादी होने अथवा कमाई शुरू करने पर पेंशन की पात्रता खत्म हो जाएगी।

पति-पत्नी के बीच विवाद होने पर क्या होगा? अगर किसी महिला सरकारी कर्मचारी या पेंशनर्स के वैवाहिक जीवन में विवाद चल रहा है, तो कुछ शर्तों के तहत वह अपने बच्चों को फैमिली पेंशन के लिए नामित कर सकती है। वहीं, अगर पति-पत्नी के बीच न्यायिक अलगाव (Judicial Separation) हो चुका है, तो पात्र बच्चों को अलग रह रहे पति या पत्नी से पहले फैमिली पेंशन दी जा सकती है। बच्चों की पात्रता खत्म होने के बाद ही न्यायिक रूप से अलग रह रहे पति या पत्नी को पेंशन मिल सकती है।

क्या दूसरी पत्नी के बच्चों और मौजूदा पत्नी को एक साथ मिलेगी पेंशन? कुछ खास परिस्थितियों में ऐसा संभव है। नियम 50(8)(e) से (g) के तहत जीवित पत्नी को फैमिली पेंशन मिल सकती है, जबकि दूसरी दिवंगत पत्नी, तलाकशुदा पत्नी या अमान्य अथवा रद्द किए जा सकने वाले विवाह से हुए पात्र बच्चों को भी निर्धारित शर्तों के अनुसार पेंशन का फायदा मिल सकता है। हालांकि, यह सुविधा हर मामले में लागू नहीं होती। इसके लिए पेंशन नियमों में बताई गई शर्तों को पूरा करना जरूरी है।

बच्चों और पत्नी के बाद माता-पिता को मिल सकती है पेंशन सरकारी कर्मचारी या पेंशनर्स की मौत के बाद अगर पति या पत्नी और बच्चों में कोई भी पेंशन पाने का पात्र नहीं बचता है, तो आश्रित माता-पिता को फैमिली पेंशन मिल सकती है। इसमें गोद लेने वाले माता-पिता भी शामिल हैं। सामान्य तौर पर पेंशन पाने के लिए मां को पिता से पहले प्राथमिकता दी जाती है।

दिव्यांग भाई-बहन भी हो सकते हैं पात्र कुछ खास मामलों में दिव्यांग भाई या बहन को भी फैमिली पेंशन मिल सकती है। इसके लिए उनका शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग होना और मृत कर्मचारी पर निर्भर रहना जरूरी है। साथ ही पति या पत्नी, बच्चों और आश्रित माता-पिता में कोई भी पेंशन पाने का पात्र नहीं होना चाहिए। यानी भाई-बहनों को फैमिली पेंशन का फायदा सबसे आखिर में निर्धारित शर्तों के आधार पर मिल सकता है।