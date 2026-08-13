Silver Rate: एक किलोग्राम चांदी का दाम 2.36 लाख रुपये पर आया, क्यों आई गिरावट?

Silver Rate Today: आज गुरुवार को चांदी के दाम में गिरावट रही। देश में एक किलोग्राम चांदी का रेट 2,36,100 रुपये रहा और इसमें 1918 रुपये की गिरावट रही। कल चांदी का भाव शाम में 2270 रुपये की बढ़त के साथ 2.38 लाख रुपये पर बंद हुआ। अगर आप भी चांदी के गहने खरीदने या निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो गुरुवार 13 अगस्त का रेट जान लीजिए।

दिल्ली में चांदी का रेट दिल्ली के बुलियन मार्केट में एक किलोग्राम चांदी का रेट 2.36 लाख रुपये पर है। यहां चांदी का दाम 1918 रुपये गिरा है। सर्राफा बाजार में 10 ग्राम चांदी का रेट 2,360 रुपये और 100 ग्राम चांदी का भाव 23,600 रुपये रहा।

यूपी में चांदी का रेट यूपी की राजधानी लखनऊ में चांदी का दाम 2,38,300 रुपये रहा। यहां आज कीमतों में सिर्फ 1580 रुपये की गिरावट रही।

बिहार में चांदी का भाव बिहार की राजधानी पटना में चांदी का भाव 2.36 लाख रुपये रुपये रहा। यहां आज सिल्वर 1909 रुपये सस्ता हुआ है।

राजस्थान में चांदी का भाव राजस्थान के जयपुर में चांदी का भाव 2,36,100 रुपये प्रति किलोग्राम पर है। यहां चांदी का दाम 1865 रुपये कम हुआ है।

मुंबई में चांदी का भाव मुंबई में चांदी का भाव 2,36,362 रुपये प्रति किलोग्राम पर है। यहां भी चांदी का दाम 1933 रुपये कम हुआ है।

चांदी सस्ती होने के बड़े कारण पहला कारण - वैश्विक तनाव में थोड़ी कमी पश्चिम एशिया में तनाव कम होने पर निवेशकों की सुरक्षित निवेश के तौर पर चांदी में खरीदारी थोड़ी कमजोर पड़ सकती है। इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी की कीमतों पर दबाव आता है और घरेलू बाजार में भी इसका असर दिखाई देता है।

दूसरा कारण - मुनाफावसूली चांदी के दाम में अगर लगातार तेजी आती है तो ऊंचे भाव पर निवेशक मुनाफावसूली के लिए चांदी बेचने लगते हैं। अचानक बढ़ी बिकवाली से बाजार में कीमतों पर दबाव बन सकता है और चांदी के भाव नीचे आ सकते हैं।