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Silver Rate: 2.37 लाख रुपये रही चांदी, क्यों आई सावन के तीसरे सोमवार के दिन सिल्वर में तेजी?

By Sheetal
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मुख्य बातें

  • Silver Rate Today: आज गुरुवार को चांदी के दाम में गिरावट रही
  • देश में एक किलोग्राम चांदी का रेट 2,37,480 रुपये रहा और इसमें 1391 रुपये की तेजी रही
  • बीते हफ्ते शुक्रवार को चांदी का भाव शाम में 433 रुपये की बढ़त के साथ 2.37 लाख रुपये पर बंद हुआ
Silver rate
Silver Rate: 2.37 लाख रुपये रही चांदी

Silver Rate Today: आज गुरुवार को चांदी के दाम में गिरावट रही। देश में एक किलोग्राम चांदी का रेट 2,37,480 रुपये रहा और इसमें 1391 रुपये की तेजी रही। बीते हफ्ते शुक्रवार को चांदी का भाव शाम में 433 रुपये की बढ़त के साथ 2.37 लाख रुपये पर बंद हुआ। अगर आप भी चांदी के गहने खरीदने या निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो सोमवार 17 अगस्त का रेट जान लीजिए।

दिल्ली में चांदी का रेट

दिल्ली के बुलियन मार्केट में एक किलोग्राम चांदी का रेट 2.37 लाख रुपये पर है। यहां चांदी का दाम 1391 रुपये की तेजी आई है। सर्राफा बाजार में 10 ग्राम चांदी का रेट 2,370 रुपये और 100 ग्राम चांदी का भाव 23,700 रुपये रहा।

यूपी में चांदी का रेट

यूपी की राजधानी लखनऊ में चांदी का दाम 2,39,500 रुपये रहा। यहां आज कीमतों में सिर्फ 1523 रुपये की तेजी रही।

बिहार में चांदी का भाव

बिहार की राजधानी पटना में चांदी का भाव 2.37 लाख रुपये रुपये रहा। यहां आज सिल्वर 1511 रुपये महंगा हुआ है।

राजस्थान में चांदी का भाव

राजस्थान के जयपुर में चांदी का भाव 2,37,700 रुपये प्रति किलोग्राम पर है। यहां चांदी का दाम 1630 रुपये चढ़ा है।

मुंबई में चांदी का भाव

मुंबई में चांदी का भाव 2,37,982 रुपये प्रति किलोग्राम पर है। यहां भी चांदी का दाम 1657 रुपये चढ़ा है।

चांदी के दाम बढ़ने के कारण

1. इंडस्ट्रियल मांग बढ़ना – चांदी का इस्तेमाल सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स, EV और कई उद्योगों में होता है। इनकी मांग बढ़ने पर चांदी की कीमत भी बढ़ने लगती है।

2. निवेशकों की बढ़ती खरीदारी – जब निवेशक महंगाई या आर्थिक अनिश्चितता से बचने के लिए कीमती मेटल में पैसा लगाते हैं, तो चांदी की मांग बढ़ती है और कीमत ऊपर जा सकती है।

3. चांदी की सप्लाई सीमित होना – चांदी की प्रोडक्शन डिमांड के मुकाबले कम रहने पर बाजार में सप्लाई का दबाव बनता है। इससे कीमतों में तेजी आती है।

Sheetal

लेखक के बारे में

Sheetal
शीतल को पत्रकारिता में 15 सालों का अनुभव है। पर्सलन फाइनेंस, गोल्ड, सिल्वर, कारोबारी सफर और स्टार्टअप की खबरें लिखती हैं। अमर उजाला से अपने करियर की शुरुआत की। अब तक इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी, भास्कर, लाइव हिन्दुस्तान और मनीकंट्रोल हिंदी (Network18) में काम किया है। अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट एडिटर खबरें आप तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। और पढ़ें
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