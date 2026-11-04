FD पर ज्यादा ब्याज कमाने का मौका! ये सरकारी बैंक सीनियर सिटीजन को दे रहे हैं 7.25% तक रिटर्न

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FD Interest Rates: अगर आप अपनी सेविंग को सुरक्षित जगह निवेश करके अच्छा ब्याज कमाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। देश के दो बड़े सरकारी बैंकों पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और केनरा बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की ब्याज दरों में बदलाव किया है। नई दरें नवंबर 2026 से लागू हो गई हैं। इन बदलावों के बाद केनरा बैंक में आम ग्राहकों को अधिकतम 6.75 फीसदी और सीनियर सिटीजन को 7.25 फीसदी तक ब्याज मिल रहा है। वहीं, PNB में आम ग्राहकों को अधिकतम 6.60 फीसदी और सीनियर सिटीजन को 7.10 फीसदी तक ब्याज दिया जा रहा है। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया भी खास पीरियड वाली एफडी पर आकर्षक ब्याज दे रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि किस बैंक में कितने समय की एफडी पर कितना ब्याज मिल रहा है।

केनरा बैंक में 555 दिन की FD पर सबसे ज्यादा ब्याज केनरा बैंक ने 2 नवंबर 2026 से अपनी कुछ एफडी की ब्याज दरों में 15 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी की है। बैंक की सबसे खास 555 दिन की स्पेशल एफडी स्कीम है। इसमें आम ग्राहकों को अब 6.75 फीसदी सालाना ब्याज मिलेगा। पहले इस पीरियड पर 6.60 फीसदी ब्याज मिल रहा था।

वहीं, सीनियर सिटीजन के लिए ब्याज दर 7.10 फीसदी से बढ़ाकर 7.25 फीसदी कर दी गई है। इसके अलावा 444 दिन की एफडी पर आम ग्राहकों को 6.65 फीसदी और सीनियर सिटीजन को 7.15 फीसदी ब्याज मिलेगा।

बैंक की अन्य एफडी दरें भी समझ लीजिए। 7 से 45 दिन की एफडी पर 3 फीसदी, 46 से 90 दिन पर 4 फीसदी और 91 से 179 दिन पर 4.25 फीसदी ब्याज मिलेगा। 180 से 269 दिन की एफडी पर आम लोगों को 5.25 फीसदी और सीनियर सिटीजन को 5.75 फीसदी ब्याज दिया जाएगा।

270 दिन से एक साल से कम की एफडी पर आम ग्राहकों को 5.50 फीसदी और सीनियर सिटीजन को 6 फीसदी ब्याज मिलेगा। एक साल से लेकर एक साल तीन महीने तक की एफडी (444 दिन वाली स्कीम को छोड़कर) पर क्रमशः 6.40 फीसदी और 6.90 फीसदी ब्याज मिलेगा।

दो साल से लेकर 10 साल तक की एफडी पर आम ग्राहकों को 6.25 फीसदी और सीनियर सिटीजन को 6.75 फीसदी ब्याज मिलेगा।

PNB में 444 दिन की FD पर मिलेगा 7.10% ब्याज पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने 1 नवंबर 2026 से एफडी की नई ब्याज दरें लागू की हैं। बैंक की 444 दिन की स्पेशल एफडी पर आम ग्राहकों को 6.60 फीसदी और सीनियर सिटीजन को 7.10 फीसदी सालाना ब्याज मिल रहा है। यह बैंक की सबसे आकर्षक ब्याज दरों में से एक है।

इसके अलावा 666 दिन की एफडी पर आम ग्राहकों को 6.50 फीसदी और सीनियर सिटीजन को 7 फीसदी ब्याज मिलेगा। एक साल की एफडी पर आम ग्राहकों को 6.25 फीसदी और सीनियर सिटीजन को 6.75 फीसदी ब्याज दिया जाएगा।

अगर आप छोटी पीरियड के लिए निवेश करना चाहते हैं तो 7 से 14 दिन और 15 से 45 दिन की एफडी पर आम ग्राहकों को 3 फीसदी ब्याज मिलेगा। इन दोनों पीरियड पर सीनियर सिटीजन को 3.50 फीसदी ब्याज दिया जाएगा।

46 से 90 दिन की एफडी पर आम ग्राहकों को 5.50 फीसदी और सीनियर सिटीजन को 6 फीसदी ब्याज मिलेगा। वहीं, 91 से 179 दिन की एफडी पर यह दर क्रमशः 5.75 फीसदी और 6.25 फीसदी है।

180 से 270 दिन की एफडी पर आम ग्राहकों को 6 फीसदी और सीनियर सिटीजन को 6.50 फीसदी ब्याज मिलेगा। दो साल से तीन साल तक की एफडी पर 6.30 फीसदी और 6.80 फीसदी ब्याज मिलेगा।

बैंक ऑफ इंडिया की 500 दिन की FD भी है खास बैंक ऑफ इंडिया ने भी हाल ही में कुछ पीरियड वाली एफडी की ब्याज दरों में बदलाव किया है। बैंक ने 500 दिन की BOI अक्षय डिपॉजिट स्कीम शुरू की है। इस स्कीम में सीनियर सिटीजन को 7.35 फीसदी ब्याज दिया जा रहा है। यह दर PNB और केनरा बैंक की बताई गई अधिकतम वरिष्ठ नागरिक दरों से ज्यादा है।