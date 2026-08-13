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हर महीने सिर्फ 610 रुपये! SBI की इस स्कीम से बन सकता है 1 लाख से ज्यादा का फंड

By Sheetal
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मुख्य बातें

  • SBI Scheme: अगर आप हर महीने थोड़ा-थोड़ा पैसा बचाकर आने वाले समय के लिए अच्छा फंड तैयार करना चाहते हैं, तो भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की एक स्कीम आपके काम की हो सकती है
  • खास बात यह है कि इसमें बड़ी रकम एक साथ लगाने की जरूरत नहीं है
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SBI की इस स्कीम से बन सकता है 1 लाख से ज्यादा का फंड

SBI Scheme: अगर आप हर महीने थोड़ा-थोड़ा पैसा बचाकर आने वाले समय के लिए अच्छा फंड तैयार करना चाहते हैं, तो भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की एक स्कीम आपके काम की हो सकती है। खास बात यह है कि इसमें बड़ी रकम एक साथ लगाने की जरूरत नहीं है। नियमित तौर पर छोटी सी मंथली किस्त जमा करके आप 10 साल में 1 लाख रुपये से ज्यादा का फंड तैयार कर सकते हैं। एसबीआई की हर घर लखपति स्कीम उन लोगों के लिए है जो छोटी सेविंग को लंबे समय तक जारी रखकर एक तय रकम का फंड बनाना चाहते हैं। 610 रुपये महीने की सेविंग से 1 लाख रुपये से ज्यादा कैसे जमा हो सकते हैं।

610 रुपये महीने से कैसे बनेंगे 1 लाख से ज्यादा?

अगर आपका टारगेट 1 लाख रुपये का फंड तैयार करना है, तो निवेश पीरियड के अनुसार मंथली किस्त अलग-अलग होगी। अगर आप 10 साल में 610 रुपये हर महीना देते हैं तो रोजाना के हिसाब से सिर्फ 20 रुपये बचाना होगा।

3 साल: 2,510 रुपये मंथली

4 साल: 1,820 रुपये मंथली

5 साल: 1,420 रुपये मंथली

6 साल: 1,150 रुपये मंथली

7 साल: 960 रुपये मंथली

8 साल: 810 रुपये मंथली

9 साल: 700 रुपये मंथली

10 साल: 610 रुपये मंथली

कितना मिलेगा ब्याज?

फिलहाल सामान्य ग्राहकों के लिए इस योजना पर 6.30% से 6.55% तक ब्याज मिल रहा है। वहीं सीनियर सिटीजन को 6.80% से 7.05% तक ब्याज दिया जा रहा है। बैंक कर्मचारियों और कर्मचारी सीनियर सिटीजन के लिए ब्याज दरें इससे भी अधिक हैं। यानी जितना लंबा पीरियड चुनेंगे, हर महीने उतनी कम रकम जमा करनी पड़ सकती है। लेकिन लंबे समय तक पैसे को स्कीम में बनाए रखना जरूरी होगा।

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ब्याज कितना मिलेगा?

इस स्कीम में ब्याज दर ग्राहक की कैटेगरी और जमा के पीरियड के हिसाब से अलग हो सकती है। दी गई जानकारी के मुताबिक सामान्य ग्राहकों को 3 और 4 साल की पीरियड पर 6.55%, जबकि 5 से 10 साल के पीरियड पर 6.30% की दर बताई गई है। सीनियर सिटीजन के लिए दर करीब 6.80% से 7.05% तक हो सकती है। एसबीआई के पात्र कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मचारियों को इससे ज्यादा दर मिल सकती है। ध्यान रखें कि ब्याज दरों में बदलाव होने पर मंथली किस्त और मैच्योरिटी रकम भी पर भी असर हो सकता है।

जरूरत पड़ने पर पैसा निकाल सकते हैं?

हां, मैच्योरिटी से पहले अकाउंट बंद कराया जा सकता है, लेकिन इसके लिए पेनल्टी देनी पड़ सकती है। 5 लाख रुपये तक की जमा पर 0.50% और 5 लाख रुपये से ज्यादा की जमा पर 1% की पेनल्टी का प्रावधान बताया गया है। वहीं, अकाउंट खुलने के 7 दिन के अंदर पैसा निकालने पर ब्याज नहीं मिलता।

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किसके लिए फायदेमंद?

अगर आपकी कमाई सीमित है और आप हर महीने बड़ी रकम निवेश नहीं कर सकते, लेकिन लंबे समय तक नियमित सेविंग कर सकते हैं, तो यह स्कीम आपके लिए उपयोगी हो सकती है। हालांकि निवेश से पहले ब्याज दर, पीरियड, टैक्स और समय से पहले पैसा निकालने के नियम जरूर समझ लें।

Sheetal

लेखक के बारे में

Sheetal
शीतल को पत्रकारिता में 15 सालों का अनुभव है। पर्सलन फाइनेंस, गोल्ड, सिल्वर, कारोबारी सफर और स्टार्टअप की खबरें लिखती हैं। अमर उजाला से अपने करियर की शुरुआत की। अब तक इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी, भास्कर, लाइव हिन्दुस्तान और मनीकंट्रोल हिंदी (Network18) में काम किया है। अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट एडिटर खबरें आप तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। और पढ़ें

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