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5 लाख की FD पर कौनसा बैंक दे रहा है ज्यादा इंटरेस्ट? मैच्योरिटी पर कहां मिलेगा ज्यादा पैसा, जानिये पूरा कैलकुलेशन

By Sheetal
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मुख्य बातें

  • 5 लाख रुपये की पांच साल की FD पर कौनसा बैंक ज्यादा ब्याज दे रहा है और मैच्योरिटी पर आपके हाथ में कितनी रकम आएगी? आइए एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और केनरा बैंक की ब्याज दरों और अनुमानित रिटर्न का पूरा कैलकुलेशन जानते हैं
Bank Fixed Deposit
5 लाख की FD पर कौनसा बैंक दे रहा है ज्यादा इंटरेस्ट

Bank FD Interest Rate: महंगाई और बाजार के उतार-चढ़ाव के बीच आज भी एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट उन लोगों के लिए पसंदीदा निवेश विकल्प है, जो अपने पैसे पर तय रिटर्न चाहतै हैं। सीनियर सिटीजन के लिए बैंक एफडी आकर्षक होती है क्योंकि उन्हें सामान्य ग्राहकों की तुलना में थोड़ा ज्यादा ब्याज मिलता है। अलग-अलग बैंकों की ब्याज दरों में मामूली अंतर दिखता है, लेकिन 5 लाख रुपये जैसे निवेश पर पांच साल में यही अंतर मैच्योरिटी की रकम में हजारों रुपये का अंतर पैदा कर सकता है। ऐसे में सवाल है कि 5 लाख रुपये की पांच साल की FD पर कौनसा बैंक ज्यादा ब्याज दे रहा है और मैच्योरिटी पर आपके हाथ में कितनी रकम आएगी? आइए एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और केनरा बैंक की ब्याज दरों और अनुमानित रिटर्न का पूरा कैलकुलेशन जानते हैं।

एक्सिस बैंक दे रहा है सबसे ज्यादा इंटरेस्ट

मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक कुछ बड़े बैंक सीनियर सिटीजन को पांच साल की एफडी पर 6.65 प्रतिशत से लेकर 7.25 प्रतिशत तक ब्याज दे रहे हैं। एक्सिस बैंक सबसे ज्यादा 7.25 प्रतिशत ब्याज दे रहा है। अगर कोई वरिष्ठ नागरिक इसमें 5 लाख रुपये पांच साल के लिए जमा करता है, तो अनुमानित तौर पर मैच्योरिटी पर करीब 7,16,130 रुपये मिल सकते हैं। यानी ब्याज से लगभग 2,16,130 रुपये की कमाई होगी।

एसबीआई की 5 साल की एफडी पर कितना मिलेगा?

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई (SBI) सीनियर सिटीजन को पांच साल की एफडी पर 7.05 प्रतिशत ब्याज दे रहा है। इसमें एसबीआई वी-केयर के तहत एक्स्ट्रा 50 बेसिस प्वाइंट का फायदा शामिल है। 5 लाख रुपये निवेश करने पर पांच साल बाद मैच्योरिटी रकम करीब 7,09,129 रुपये होगी। इस तरह ब्याज से करीब 2,09,129 रुपये मिलेंगे।

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आईसीआईसीआई बैंक में 5 लाख रुपये का क्या होगा?

आईसीआईसीआई बैंक भी सीनियर सिटीजन को एसबीआई बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है। पांच साल की एफडी पर यहां ब्याज दर 7.10 प्रतिशत दी जा रही है। 5 लाख रुपये का जमा अमाउंट पांच साल में बढ़कर करीब 7,10,873 रुपये हो जाएगा। यानी अनुमानित ब्याज करीब 2,10,873 रुपये होगा।

पीएनबी की एफडी पर कितना रिटर्न?

पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी (PNB) सीनियर सिटीजन को पांच साल की एफडी पर 6.80 प्रतिशत ब्याज देता है। 5 लाख रुपये निवेश करने पर पांच साल के पीरियड के बाद लगभग 7,00,469 रुपये मिलेंगे। इसमें करीब 2,00,469 रुपये ब्याज के तौर पर शामिल होंगे।

केनरा बैंक में कितना मिलेगा?

केनरा बैंक की पांच साल की सीनियर सिटीजन एफडी पर ब्याज दर 6.75 प्रतिशत है। अगर कोई सीनियर नागरिक 5 लाख रुपये जमा करता है, तो पांच साल बाद अनुमानित मैच्योरिटी रकम करीब 6,98,749 रुपये हो सकती है। यानी कुल ब्याज करीब 1,98,749 रुपये होगा।

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एचडीएफसी की एफडी पर मिल रहा है है सबसे कम ब्याज

देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंकों की गिनती में शामिल एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) की ब्याज दर सबसे कम है। बैंक सीनियर सिटीजन को पांच साल की एफडी पर 6.65 प्रतिशत ब्याज देता है। 5 लाख रुपये के निवेश पर पांच साल बाद अनुमानित मैच्योरिटी रकम करीब 6,95,322 रुपये हो सकती है। इस पीरियड में ब्याज से लगभग 1,95,322 रुपये मिलेंगे।

5 लाख रुपये के FD पर किस बैंक में कितना पैसा मिलेगा?

अगर पांच साल के लिए 5 लाख रुपये जमा किए जाएं, तो एक्सिस बैंक में करीब 7,16,130 रुपये, आईसीआईसीआई बैंक में करीब 7,10,873 रुपये और एसबीआई में करीब 7,09,129 रुपये मैच्योरिटी पर मिल सकते हैं। वहीं पीएनबी में करीब 7,00,469 रुपये, केनरा बैंक में करीब 6,98,749 रुपये और एचडीएफसी बैंक में करीब 6,95,322 रुपये मिलने का अनुमान है। इस हिसाब से सभी विकल्पों में एक्सिस बैंक सबसे ज्यादा मैच्योरिटी रकम दे रहा है। जबकि HDFC Bank की रकम सबसे कम है।

हालांकि एफडी चुनते समय सिर्फ ब्याज दर देखना पर्याप्त नहीं है। बैंक की शर्तें, समय से पहले एफडी तोड़ने पर लगने वाला जुर्माना, टैक्स और अपनी पैसों की जरूरत को भी ध्यान में रखना चाहिए। ब्याज दरें समय के साथ बदल सकती हैं। इसलिए निवेश करने से पहले संबंधित बैंक की मौजूदा दर और नियम जरूर चक कर लें।

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लेखक के बारे में

Sheetal
शीतल को पत्रकारिता में 15 सालों का अनुभव है। पर्सलन फाइनेंस, गोल्ड, सिल्वर, कारोबारी सफर और स्टार्टअप की खबरें लिखती हैं। अमर उजाला से अपने करियर की शुरुआत की। अब तक इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी, भास्कर, लाइव हिन्दुस्तान और मनीकंट्रोल हिंदी (Network18) में काम किया है। अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट एडिटर खबरें आप तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। और पढ़ें
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