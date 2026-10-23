PM Kisan 24th Instalment date: पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा इसी महीने होगा ट्रांसफर; इस तारीख को आएगा ₹2000
मुख्य बातें
- PM Kisan 24th Instalment date 30 October: केंद्र सरकार की तरफ से पीएम किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त का पैसा इसी महीने ट्रांसफर किया जाएगा
- किसान लम्बे समय से इसका इंतजार कर रहे हैं
- करोड़ों किसानों के खाते डायरेक्ट 2000 रुपये ट्रांसफर होगा
PM Kisan 24th Instalment date 30 October: पीएम किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार की तरफ से 24वीं किस्त का पैसा 30 अक्टूबर को जारी कर दिया जाएगा। किसान दुर्गा पूजा के समय से ही इस किस्त की घोषणा का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली से पहले 2000 रुपये उनके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। बता दें, इसकी जानकारी पीएम किसान सम्मान निधि के आधिकारिक एक्स हैंडल पर दी गई है।
इन किसानों को नहीं मिलेगा पैसा?
जिन किसानों ने अबतक ई-केवाईसी नहीं करवाई है उन्हें 24वीं किस्त का पैसा नहीं ट्रांसफर होगा। कृषि मंत्रालय ने ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। किसान ऐप या फिर नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर ई-केवाईसी करवा सकते हैं। पिछली बार कर्नाटक में करीब 6 लाख किसानों को ई-केवाईसी ना करने की वजह से पैसा नहीं मिला था।
ई-केवाईसी की प्रक्रिया के लिए आपके पास आधार लिंक्ड मोबाइल नबंर एक्टिव होना चाहिए। क्योंकि ओटीपी के जरिए ही ई-केवाईसी होती है। बता दें, फेस अथंटिकेशन के जरिए भी ई-केवाईसी की जा सकती है।
चेक करें अपनी पात्रता
सबसे पहले पीएम किसान की वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं।
अब आप beneficiary status पेज पर जाकर क्लिक करें।
अपना आधार कार्ड नंबर या फिर अकाउंट नंबर लिखें।
Get Date पर क्लिक करें।
आपको डीटेल्स दिख जाएंगे।
ऐप से कैसे कर सकते हैं ई-केवाईसी (PM Kisan e-KYC Process)
1- सबसे पहले आपको पीएम किसान मोबाइल ऐप और आधार फेस आरडी ऐप डाउनलोड करना होगा।
2- अब ऐप को ओपन करना होगा और पीएम किसान रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिखना होगा।
3- beneficiary status पर पहुंचकर डीटेल्स दिख जाएगा।
4- अगर ई-केवाईसी स्टेटस नो दिखा कर रहा है तो आपको प्रक्रिया को पूरा करना होगा।
5- आपको ई-केवाईसी पर क्लिक करना होगा और आधार नंबर लिखना होगा।
6- इसके बाद फेस स्कैन करने के लिए आपको परमिशन देनी होगी।
गेंहू की बुआई होने वाली है शुरू
किसान इस समय गेंहू की बुआई की तैयारियों में जुट गए हैं। डीएपी खाद से लेकर बीज तक की व्यवस्था किसानों की तरफ से हो रही है। ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से तारीख का ऐलान उनके लिए बड़ी राहत है।
जून में जारी हुआ था 23वीं किस्त का पैसा
इससे पहले केंद्र सरकार ने जून के महीने में किसानों के खाते में 23वीं किस्त का पैसा हुगली, पश्चिम बंगाल से भेजा था। तब यह पूसा 9.44 करोड़ किसानों के खाते में ट्रांसफर किया गया था।
केंद्र सरकार की तरफ से एक साल में 3 बार 2000-2000 रुपये की किस्त जारी की जाती है। यह पैसा किसानों को खेती की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ट्रांसफर किया जाता है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।