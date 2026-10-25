Petrol Diesel Price Today: पटना, हैदराबाद में 110 रुपये के पार बिक रहा पेट्रोल, आपके शहर में कितना है रेट
मुख्य बातें
- Petrol Diesel Price Today: आज रविवार को पेट्रोल और डीजल के दाम पुराने स्तर पर बना हुआ है
- कच्चे तेल की कीमतों में उछाल जारी है
- मौजूदा समय में क्रूड ऑयल का रेट 110 डॉलर प्रति बैरल के पार है
Petrol Diesel Price Today: आज रविवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तेल कंपनियों की तरफ से कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमतों के बाद भी कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली में पेट्रोल का रेट 102.12 रुपये और डीजल का रेट 95.20 रुपये है। बता दें, हूती विद्रोहियों की तरफ से किए गए आक्रमण के बाद से एक बार फिर से कच्चे तेल का रेट बढ़ गया है। दाम इंटरनेशनल मार्केट में 110 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। जिसकी वजह से तेल कंपनियों पर दबाव बढ़ रहा है। ईरान-इजरायल युद्ध शुरू होने से पहले कच्चे तेल का रेट 70 डॉलर प्रति बैरल के नीचे था।
आखिरी बार मई में बढ़ा था दाम (Petrol Diesel Hike)
2022 के बाद इस साल मई में तेल कंपनियों ने एक के बाद एक चार बार कीमतों में वृद्धि की थी। जिसकी वजह से घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल का रेट 7.5 रुपये प्रति लीटर बढ़ गया था। हालांकि, उसके बाद से दाम स्थिर बने हुए हैं।
दिल्ली से सस्ता नोएडा और पटना में (petrol price in Patna and Noida)
देश की राष्ट्रीय राजधानी से सस्ता पेट्रोल और डीजल दिल्ली और नोएडा में है। नोएडा में पेट्रोल का दाम 101.96 रुपये प्रति लीटर और डीजल का रेट 95.44 रुपये प्रति लीटर है। बिहार की राजधानी पटना में पेट्रोल 110 रुपये के पार बिक रहा है। यहां पेट्रोल का रेट 113.37 रुपये प्रति लीटर और डीजल का रेट 99.36 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है।
अन्य शहरों में कितना है दाम
कोलकाता में पेट्रोल का रेट आज 113.51 रुपये और डीजल का रेट 99.82 रुपये प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल 111.21 रुपये प्रति लीटर और डीजल 97.83 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। गुरुग्राम में पेट्रोल का दाम 102.97 रुपये और डीजल 95.64 रुपये प्रति लीटर है। हैदराबाद में पेट्रोल का दाम 115 रुपये के पार पहुंच गया है। इस शहर में आज 24 अक्टूबर को पेट्रोल 115.69 रुपये प्रति लीटर और डीजल का रेट 103.82 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। तिरुअनंतपुरम् में पेट्रोल का दाम 115.49 रुपये प्रति लीटर और डीजल 104.41 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर है।
जियो और नायरा ने बढ़ाया है दाम (Jio-BP raised petrol diesel price)
पिछले दिनो जियो-बीपी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया था। इस ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने पेट्रोल का रेट 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल का रेट 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिया था। नायरा ने भी कीमतों में इसी महीने वृद्धि की थी।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।