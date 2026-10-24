Petrol Diesel Price Today: आज 24 अक्टूबर को आपके शहर में किस रेट पर बिक रहा पेट्रोल-डीजल, यहां करें चेक
मुख्य बातें
- Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज शनिवार को भी इजाफा नहीं किया गया है
- सरकारी तेल कंपनियों ने आखिरी बार मई में दाम बढ़ाए थे
- इस महीने जियो-बीपी और नायका की तरफ से पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा देखने को मिला है
Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज शनिवार को तेल कंपनियों ने कोई भी बदलाव नहीं किया है। जिसकी वजह से कीमतें पुराने स्तर पर ही हैं। हालांकि, कच्चे तेल की कीमतों में इस समय आग लगी हुई है। जिसकी वजह से रेट 110 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। शुक्रवार को ब्रेंट क्रूड ऑयल का रेट 3.30 प्रतिशत की उछाल के बाद 116.910 रुपये के स्तर पर पहुंच गया।
दिल्ली, मुंबई जैसे प्रमुख शहरों में कितना है पेट्रोल और डीजल का रेट (Petrol Diesel Rates)
देश की राजधानी दिल्ली में आज शनिवार को पेट्रोल का रेट 102.12 रुपये प्रति लीटर है। वहीं, डीजल का रेट 95.20 रुपये प्रति लीटर है। मुंबई में आज दाम 111.21 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है। डीजल इस शहर में 97.83 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर है।
चेन्नई की बात करें तो यहां पेट्रोल का दाम 107.76 रुपये प्रति लीटर और डीजल 99.55 रुपये प्रति लीटर है। बता दें, मेट्रो शहरों में सबसे अधिक दाम कोलकाता में है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में पेट्रोल का रेट 113.51 रुपये प्रति लीटर और डीजल का रेट 99.82 रुपये प्रति लीटर है।
अन्य प्रमुख शहरों में कितना है दाम
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरू में आज पेट्रोल का रेट 111.68 रुपये प्रति लीटर और डीजल का रेट 99.56 रुपये प्रति लीटर है। हैदराबाद में पेट्रोल का रेट 116.15 रुपये प्रति लीटर और डीजल का रेट 104.23 रुपये प्रति लीटर है।
यूपी में क्या है स्थिति
उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख शहर नोएडा और लखनऊ में भी कीमतें दिल्ली की तुलना में कम है। प्रदेश राजधानी लखनऊ में पेट्रोल का रेट 101.86 रुपये प्रति लीटर और डीजल का रेट 95.36 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर है। नोएडा की बात करें तो यहां पेट्रोल आज 101.86 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.44 रुपये प्रति लीटर है।
लगातार 3 हफ्ते से बढ़ रहा कच्चे तेल का दाम
सउदी अरब पर हूती के अटैक के बाद से ही कच्चे तेल का दाम लगातार बढ़ रहा है। यह तीसरा हफ्ता है जब ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। मौजूदा परिस्थितियों को देखकर एक बात तो साफ हो गई है कि स्थिति जल्द सामान्य नहीं होने वाली है।
जियो और नायका ने बढ़ाया है दाम
प्राइवेट कंपनी नायका और जियो-बीपी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। इन दोनों कंपनियों ने इसी महीने कीमतों में वृद्धि की है। बता दें, पेट्रोल का रेट 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल का रेट 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ाया है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।