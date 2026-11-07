Petrol Diesel Price Today: लखनऊ में 1 लीटर पेट्रोल का दाम आज 101.89 रुपये, चेक करें देश के प्रमुख शहरों का रेट
मुख्य बातें
- Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज शनिवार को कोई भी बदलाव नहीं देखने को मिला है
- कीमतें मई के स्तर पर ही हैं
Petrol Diesel Price Today: कच्चे तेल की कीमतों में पिछले कुछ दिनों के दौरान गिरावट देखने को मिली है। जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल का दाम 100 डॉलर प्रति बैरल के नीचे आ गया है। अक्टूबर में एक समय ऐसा भी था जब कच्चे तेल का रेट 116 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया था। क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट के बाद भी पेट्रोल और डीजल का रेट स्थिर है। कीमतों में कोई भी बदलाव ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज 7 नवंबर को नहीं किया है। आइए जानते हैं किस शहर में कितना है रेट?
प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल का कितना है रेट (Petrol Diesel Price)
नई दिल्ली में पेट्रोल का रेट 102.12 रुपये प्रति और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं, मुंबई में पेट्रोल का दाम आज शनिवार को 111.21 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर है। इस शहर में डीजल आज 97.83 रुपये प्रति लीटर के लेवल पर बिक रहा है। चेन्नई में पेट्रोल का दाम 107.76 रुपये और डीजल का दाम 99.55 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता की बात करें तो यहां आज रेट 113.51 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। डीजल इस शहर में 99.82 रुपये के स्तर पर है।
लखनऊ में आज पेट्रोल और डीजल का रेट कितना है? (Lucknow Petrol Diesel Price Today)
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पेट्रोल का रेट 101.89 रुपये प्रति लीटर और डीजल का रेट 95.36 रुपये बिक रहा है। लखनऊ की तुलना में बिहार की राजधानी पटना में रेट काफी अधिक है। वहां दाम 113.37 रुपये प्रति लीटर और डीजल का रेट 99.36 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। बता दें, नोएडा में आज पेट्रोल का दाम 101.96 रुपये और डीजल 95.44 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर है।
देश के कई शहरों में 110 रुपये के पार पहुंचा पेट्रोल
कोलकाता और पटना के अलावा भी कई शहर ऐसे हैं जहां आज शनिवार को पेट्रोल का दाम 110 रुपये के पार बिक रहा है। बेंगलुरू में एक लीटर पेट्रोल का रेट आज 111.68 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर है। जयपुर में दाम 113.19 रुपये और तिरुअनंतपुरम् में रेट 115.49 रुपये प्रति लीटर है।
आखिरी बार मई में बढ़ा था दाम
2022 के बाद पहली बार तेल कंपनियों ने मई के महीने में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया था। तब एक के बाद एक चार बार पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई थी। जिसकी वजह से घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल का रेट 7.5 रुपये प्रति लीटर तक महंगा हो गया है। बता दें, अगर कच्चे तेल का रेट कम नहीं हुआ तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।