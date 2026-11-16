Petrol Diesel Price Today: छठ पर पटना में पेट्रोल का रेट ₹110 के पार, डीजल भी 100 के करीब; चेक करें अन्य शहरों का दाम
मुख्य बातें
- Petrol Diesel Price Today: आज छठ के महापर्व पर पटना में पेट्रोल का रेट 110 रुपये प्रति लीटर के पार है
- कोलकाता सहित कई अन्य शहरों में आज सोमवार को दाम 110 रुपये के पार बना हुआ है
Petrol Diesel Price Today: ब्रेंट क्रूड का दाम अब भी 96 डॉलर प्रति बैरल बना हुआ है। पिछले हफ्ते एक दिन कीमतों में 3 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली थी। हालांकि, इस उछाल का असर घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल के दाम पर नहीं पड़ा है। कीमतें पुराने स्तर पर स्थिर हैं। आखिरी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने मई के महीने में इजाफा किया था। उसके बाद से दाम स्थिर ही हैं।
दिल्ली-NCR में कितना चल रहा है रेट (Petrol Diesel Delhi NCR)
देश के राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 102.12 रुपये है। वहीं, डीजल का दाम 95.20 रुपये प्रति लीटर है। यूपी के नोएडा में आज रेट 102.12 रुपये और डीजल 95.56 रुपये प्रति लीटर है। फरीदाबाद में दाम 103.28 रुपये और डीजल का रेट 95.94 रुपये है। गुरुग्राम में रेट 102.97 रुपये और डीजल का रेट 95.64 रुपये है।
चंडीगढ़ में आज सोमवार को पेट्रोल का दाम 101.51 रुपये और डीजल का रेट 89.47 रुपये है।
लखनऊ और पटना में पेट्रोल का रेट कितना
यूपी की राजधानी लखनऊ में पेट्रोल का दाम आज सोमवार को 101.89 रुपये और डीजल 95.36 रुपये है। पटना में पेट्रोल आज छठ के दिन 113.37 रुपये और डीजल का रेट 99.36 रुपये है।
जयपुर में आज पेट्रोल का रेट 112.69 रुपये और डीजल का रेट 97.78 रुपये है। झारखंड में दाम 105.27 रुपये और डीजल का रेट 100.49 रुपये है।
कोलकाता-मुंबई और चेन्नई का रेट कितना
पश्चिम बंगाल की राजधानी में पेट्रोल का रेट आज 113.51 रुपये और मुंबई में 111.21 रुपये और चेन्नई में 107.76 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में डीजल का रेट आज 99.82 रुपये है। चेन्नई में दाम 99.55 रुपये और मुंबई में 97.83 रुपये है।
दक्षिण भारत के प्रमुख शहरों में कितना है रेट
तिरुअनंतपुरम् में डीजल का रेट 104.40 रुपये, हैदराबाद में दाम 104.23 रुपये है। वहीं, पेट्रोल का रेट आज तिरुअनंतपुरम् 115.49 रुपये और हैदराबाद में दाम 116.51 रुपये है।
सस्ता हो सकता है कच्चा तेल
र्याप्त आपूर्ति की उम्मीद और भंडार बढ़ने से अगले सप्ताह कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव बना रह सकता है। हालांकि, अमेरिका और ईरान के बीच भू-राजनीतिक तनाव से कीमतों में उतार-चढ़ाव आ सकता है।
विश्लेषकों ने कहा कि बाजार की नजर अमेरिकी पेट्रोलियम संस्थान (एपीआई) के कच्चे तेल के साप्ताहिक भंडार के अनुमान, अमेरिका के कच्चे तेल के आयात, आधिकारिक भंडार के आंकड़ों और भंडार के स्तर पर रहेगी।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।