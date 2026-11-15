Petrol Diesel Price Today: पटना में 113.37, लखनऊ में पेट्रोल का दाम 101.86 रुपये; चेक करें अपने शहर का रेट
मुख्य बातें
- Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज रविवार के दिन कोई भी बदलाव नहीं किया गया है
- दाम पुराने स्तर पर ही हैं
- लखनऊ से लेकर पटना तक रेट मई के स्तर पर ही हैं
Petrol Diesel Price Today: आज रविवार को तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के रेट में कोई भी परिवर्तन नहीं किया है। दाम मई के स्तर पर ही बरकरार हैं। राहत की बात यह है कि इंटरनेशनल मार्केट से भी अच्छी खबर आई है। वहां, कच्चे तेल का दाम गिर गया है। एक समय अक्टूबर में क्रूड ऑयल का रेट 116 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया था। लेकिन फिर वहां से रेट में गिरावट देखने को मिली। अब दाम 90 डॉलर प्रति बैरल के आस-पास बना हुआ है। हालांकि, यह भी फरवरी के स्तर से काफी अधिक है। बता दें, क्रूड ऑयल का रेट कम होने से तेल कंपनियों को प्रति लीटर नुकसान घटा है। लेकिन अब भी कंपनियों नुकसान में पेट्रोल और डीजल की बिक्री कर रही हैं।
लखनऊ से पटना तक आज कितना है पेट्रोल-डीजल का रेट (Lucknow Petrol rate)
बिहार की राजधानी पटना में पेट्रोल का रेट 113.37 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं, लखनऊ की बात करें तो वहां दाम आज 101.86 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर है। तिरुअनंतपुरम् में दाम 115.49 रुपये और हैदराबाद में 116.51 रुपये प्रति लीटर है।
दिल्ली में 95.20 रुपये प्रति लीटर आज डीजल का रेट है। वहीं, कोलकाता में 99.82 रुपये प्रति लीटर डीजल बिक रहा है। चेन्नई में 99.55 रुपये और मुंबई में 97.83 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर डीजल है। हैदराबाद में दाम 100 रुपय के पार है। यहां डीजल का रेट आज 15 नवंबर को 104.40 रुपये है। जयपुर में 98.25 रुपये, बेंगलुरू में 99.56 रुपये प्रति लीटर है।
देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल का कितना है दाम
दिल्ली में 102.12 रुपये, कोलकाता में 113.51 रुपये प्रति लीटर आज पेट्रोल बिक रहा है। चारों बड़े महानगरों में सबसे अधिक दाम पेट्रोल का कोलकाता में ही है। मुंबई में रेट 111.21 रुपये प्रति लीटर और चेन्नई में 107.76 रुपये प्रति लीटर है।
मई के बाद नहीं बढ़े हैं दाम
आखिरी बार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने मई के महीने में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया था। तब 15 मई से 25 मई के दौरान 4 बार दाम को बढ़ाया गया था। जिसके बाद घरेलू स्तर पर रेट 7.5 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ गया। बता दें, बीते दिनों कुछ प्राइवेट तेल कंपनियों की तरफ से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा देखने को मिला था।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।