लखनऊ में पेट्रोल 101.86 रुपये, हैदराबाद में दाम 116.15 रुपये; चेक करें 31 अक्टूबर का रेट
मुख्य बातें
- Petrol Diesel Price Today 31 October 2026: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 31 अक्टूबर को कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला है
- आखिरी बार रेट में परिवर्तन मई के महीने में हुआ था
Petrol Diesel Price Today 31 October 2026: कच्चे तेल का रेट इंटरनेशनल मार्केट में आज भी 110 डॉलर प्रति बैरल के पार बना हुआ है। कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अधिक कीमतें लगातार घरेलू स्तर पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर दबाव बनाए हुए हैं। हालांकि, अच्छी बात यह है कि आज शनिवार 31 अक्टूबर को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तेल कंपनियों ने कोई भी बदलाव नहीं किया है। कीमतें मई के स्तर पर ही बरकरार हैं। बता दें, अलग-अलग टैक्स की वजह से देश के अलग-अलग शहर में पेट्रोल और डीजल का रेट भी अलग है।
देश के महानगरों में कितना है पेट्रोल और डीजल का रेट (Petrol Diesel price in metro cities)
नई दिल्ली में पेट्रोल का रेट 102.12 रुपये, कोलकाता में 113.51 रुपये, मुंबई में 111.21 रुपये, चेन्नई में पेट्रोल का रेट 107.76 रुपये प्रति लीटर है। डीजल की बात करें तो दिल्ली में 95.20 रुपये, कोलकाता में 99.82 रुपये, चेन्नई में 99.55 रुपये, मुंबई में 97.83 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर है।
लखनऊ में आज 30 अक्टूबर को कितना है रेट (Lucknow Petrol Diesel price)
उत्तर प्रदेश की राजधानी में डीजल का रेट 95.36 रुपये प्रति लीटर है। वहीं, पेट्रोल का रेट 101.86 रुपये प्रति लीटर है। नोएडा में पेट्रोल 101.96 रुपये और दिल्ली डीजल 95.44 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है।
इन शहरों में आसमान छू रही हैं कीमतें
देश के कुछ शहर ऐसे भी हैं जहां पेट्रोल और डीजल का रेट काफी अधिक है। बिहार की राजधानी पटना में पेट्रोल का रेट आज 31 अक्टूबर को 113.37 रुपये प्रति लीटर है। वहीं, डीजल 99.36 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। तिरुअनंतपुरम् में दाम डीजल का 104.40 रुपये प्रति लीटर है। पेट्रोल इस शहर में 115.49 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर है।
हैदराबाद में इन दोनों शहरों से अधिक रेट है। यहां पेट्रोल 116.15 रुपये प्रति लीटर है। वहीं, डीजल का दाम 104.23 रुपये प्रति लीटर है। जयपुर में भी दाम 110 रुपये से अधिक है। राजस्थान की राजधानी में आज पेट्रोल का रेट 113.19 रुपये और डीजल का रेट 98.25 रुपये प्रति लीटर है।
अन्य शहरों में क्या है स्थिति
बेंगलुरू में डीजल का रेट 99.56 रुपये, गुरुग्राम में 95.64 रुपये, चंडीगढ़ में दाम डीजल 89.47 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर बिक रहा है। वहीं, पेट्रोल का दाम इस शहर में 101.54 रुपये प्रति लीटर है। गुरुग्राम में पेट्रोल का रेट 102.97 रुपये प्रति लीटर चल रहा है। बता दें, बेंगलुरू में पेट्रोल का रेट 111.68 रुपये प्रति लीटर है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।