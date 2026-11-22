Petrol Diesel Price Today: क्रूड ऑयल का रेट लगातार तीसरे हफ्ते गिरा, आज पेट्रोल और डीजल के दाम की क्या स्थिति?
मुख्य बातें
- Petrol Diesel Price Today 22 Nov 2026: आज रविवार को दिल्ली में हैदरबाद की तुलना में पेट्रोल 15 रुपये प्रति लीटर सस्ता मिल रहा है
- तेलंगाना की राजधानी में पेट्रोल आज 115 रुपये प्रति लीटर के पार बिक रहा है
Petrol Diesel Price Today 22 Nov 2026: इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का दौर जारी है। लगातार तीसरे हफ्ते क्रूड ऑयल का दाम घट चुका है। हालांकि, रेट अब भी काफी अधिक है। बता दें, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज रविवार, 22 नवंबर को कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। दाम मई के स्तर पर ही हैं।
देश के प्रमुख शहरों में आज रविवार को कितना है रेट (Petrol Diesel rate today)
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज रविवार को पेट्रोल का रेट 101.12 रुपये और डीजल का रेट 95.20 रुपये के स्तर पर है। मुंबई में दाम 111.21 रुपये रेट पेट्रोल का और डीजल का दाम 95.20 रुपये है। कोलकाता में कीमत आज 1 लीटर पेट्रोल की 113.51 रुपये और डीजल 99.82 रुपये के स्तर पर बिक रहा है। बता दें, चेन्नई में पेट्रोल 107.76 रुपये और डीजल 99.55 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर है।
लखनऊ, पटना और नोएडा में किस रेट पर बिक रहा पेट्रोल
नोएडा में दाम 101.96 रुपये प्रति लीटर है। वहीं, डीजल 95.44 रुपये प्रति लीटर है। लखनऊ में दाम आज रविवार को 101.89 रुपये और डीजल 95.36 रुपये है। इन शहरों की तुलना में पटना में आज तेल काफी महंगा है। यहां पेट्रोल 113.35 रुपये और डीजल 99.36 रुपये बिक रहा है।
दक्षिण भारत के शहरों में आज कितना है दाम
बेंगलुरू में पेट्रोल 111.68 रुपये और डीजल का रेट 99.56 रुपये है। हैदराबाद में दाम और अधिक है। तेलंगाना की राजधानी में पेट्रोल 116.15 रुपये और डीजल आज रविवार को 104.23 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर है। गुरुग्राम में पेट्रोल का दाम आज 102.97 रुपये और डीजल का रेट 95.64 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर है। जयपुर में भी पेट्रोल का रेट 110 रुपये के पार ही है। राजस्थान की राजधानी में 1 लीटर पेट्रोल के लिए 113.19 रुपये और डीजल के लिए 98.25 रुपये खर्च करने होंगे। बता दें, अहमदाबाद में दाम 102.15 रुपये और डीजल 98.27 रुपये है।
लगातार तीसरे हफ्ते गिरा कच्चे तेल का रेट (Crude Oil Price Today)
रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले तीन हफ्तों से लगातार कच्चे तेल की कीमतों में साप्ताहिक स्तर पर गिरावट देखने को मिली है। रिपोर्ट के अनुसार ब्रेंट क्रूड का रेट करीब 4 प्रतिशत लुढ़क चुका है। वहीं, दिसंबर डब्ल्यूटीआई का दाम साप्ताहिक स्तर पर 5 प्रतिशत गिर गया है। बता दें, शुक्रवार को ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स का रेट 0.26 प्रतिशत की तेजी के बाद 92.22 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया। वहीं, यूएस वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएड फ्यूचर्स का दाम 1.06 प्रतिशत का रेट 84.09 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर था।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।