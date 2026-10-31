पेट्रोल पर जीरो, डीजल और ATF के एक्सपोर्ट टैक्स में इजाफा, आम आदमी पर इसका क्या असर?
मुख्य बातें
- Petrol Diesel Export Duty: शनिवार को केंद्र सरकार ने डीजल और ATF पर के एक्सपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाने का फैसला किया
- डीजल के निर्यात पर केंद्र सरकार ने 3 रुपये प्रति लीटर टैक्स और बढ़ा दिया है
- पेट्रोल पर लगने वाला एक्सपोर्ट टैक्स अब जीरो हो गया है
Petrol Diesel Export Duty: केंद्र सरकार ने शनिवार को पेट्रोल और डीजल पर बड़ा फैसला किया है। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर लगने वाले टैक्स को हटा लिया गया है। वहीं, डीजल के एक्सपोर्ट पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी को 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ाने का फैसला हुआ है। इसके अलावा एटीएफ के एक्सपोर्ट पर भी अब सरकार ज्यादा टैक्स वसूलेगी। यहां 50 पैसा प्रति लीटर का इजाफा किया गया है।
पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर कोई टैक्स नहीं (Diesel Export duty increased)
केंद्र सरकार के इस नए फैसले की वजह से अब पेट्रोल का एक्सपोर्ट पूरी तरह से टैक्स फ्री हो गया है। पहले पेट्रोल के हर एक लीटर के एक्सपोर्ट पर 2.50 रुपये का टैक्स देना होता था। इसके अलावा डीजल के निर्यात पर लगने वाला टैक्स प्रति लीटर 3 रुपये की बढ़ोतरी के बाद 11.50 रुपये के स्तर पर पहुंच गया है। पहले 8.50 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से टैक्स देना होता था। इसके अलावा हवाई जहाज में प्रयोग किए जाने वाले एटीएफ के एक्सपोर्ट पर सरकार की तरफ से 10.50 रुपये प्रति लीटर की जगह 11 रुपये प्रति लीटर टैक्स वसूला जाएगा।
आम-आदमी पर इसका क्या असर
केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के इस फैसले का कोई भी असर आम-आदमी पर नहीं पड़ेगा। ना ही इस फैसले की वजह से घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ेगा। इस फैसले का असर भारत के बाहर बेचे जाने वाले पेट्रोल, डीजल और एटीएफ पर पड़ेगा। कंपनियों को डीजल और एटीएफ के निर्यात पर अधिक टैक्स देना होगा।
क्यों लगाया जाता पेट्रोल-डीजल के एक्सपोर्ट पर टैक्स
केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल-डीजल पर लगाने जाने वाले एक्सपोर्ट ड्यूटी की शुरुआत मार्च में की गई थी। तब पूरी दुनिया में युद्ध की वजह से अनिश्चितता छाई हुई थी। यह फैसला घरेलू आपूर्ति को सामान्य बनाए रखने के लिए किया जाता है। बता दें, युद्ध से पहले भारत अपनी जरूरत के कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से मंगाता रहा है। लेकिन युद्ध की वजह से जब यह रास्ता प्रभावित हुआ तो देश के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया था।
मौजूदा समय में भारत कई अन्य देशों से कच्चे तेल का आयात कर रहा है। बता दें, भारत के पास दुनिया की बड़ी रिफाइनरी कंपनियां हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज की अकेले की ही क्षमता काफी अधिक है। ऐसे में ये कंपनियां दुनिया भर में तेल रिफाइन करके निर्यात कर रही हैं।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।