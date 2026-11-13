दूध 4 रुपये तक महंगा, साबुन और डिटर्जेंट का रेट 20% बढ़ा; आम-आदमी पर महंगाई की चौतरफा मार
मुख्य बातें
- Inflation Rate: साबुन से लेकर दूध तक के दाम बढ़ गए हैं
- कंपनियों ने घी का रेट भी बढ़ा दिया है
- पाम ऑयल और चीन के बाद बढ़ने का असर FMCG सेक्टर पर देखने को मिल रहा है
Inflation Rate: दिवाली के बीतते ही आम-आदमी पर मंगाई की मार पड़ी है। डिटर्जेंट, साबुन के साथ-साथ दूध का दाम भी बढ़ गया है। यानी अब आपको ज्यादा पैसा खर्च करना होगा। दूथ की कीमतों में अमूल और मदर डेयरी ने 4 रुपये प्रति लीटर तक का इजाफा किया है। वहीं, डिटर्जेंट और साबुन का रेट 20 प्रतिशत बढ़ा है।
किस ब्रांड का साबुन और डिटर्जेंट हुआ महंगा
हिन्दुस्तान यूनिलीवर ने 130 ग्राम वाले सर्फ एक्सेल बार और 250 ग्राम वाले रिन बार की कीमत को बढ़ाकर 30 रुपये कर दिया है। जोकि पहले 25 रुपये में मिल रहा था। यानी कीमतों में कुल 20 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। इसक अलावा 2 किलोग्राम वाले व्हील पाउडर का रेट 138 रुपये से बढ़ाकर 170 रुपये कर दिया गया है। यानी 23.2 प्रतिशत दाम में इजाफा हुआ है। बता दें, डव और पीयर्स ने भी कीमतों में बढ़ोतरी की है।
दूध का दाम भी बढ़ा
अमूल और मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में 2 रुपये से 4 रुपये प्रति लीटर तक का इजाफा किया था। नए रेट्स 12 नवंबर 2026, दिन गुरुवार से लागू हो गए हैं। यानी दूध खरीदने वाले ग्राहकों को अब हर एक महीने 60 रुपये से 120 रुपये अधिक खर्च करने होंगे।
घीर और बटर प्राइस का भी दाम बढ़ा
सिर्फ दूध ही नहीं घी और बटर के दाम भी कंपनियों ने इजाफा किया है। अमूल का एक लीटर का घी अब 50 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 680 रुपये में मिल रहा है। वहीं, 500 ग्राम वाले बटर पैक का दाम 15 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 325 रुपये के स्तर पर पहुंच गया।
एक लीटर के नंदिनी घी का दाम 715 रुपये से बढ़कर 850 रुपये अब हो गया है। यहां दाम 135 रुपये प्रति लीटर बढ़ा है। नंदिनी साल्टेड बटर (500 ग्राम) का रेट 310 रुपये से बढ़कर 380 रुपये के स्तर पर पहुंच गया है। यहां कीमतों में 70 रुपये का इजाफा हुआ है।
क्यों बढ़ा है दाम?
साबुन और बिस्किट में उपयोग किए जाने वाले पाम ऑयल का रेट इस साल 21 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं, चीनी की कीमतों में 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके अलावा कमजोर होता रुपया और बढ़ते पैकेजिंग खर्च की वजह से कंपनियों पर दबाव बढ़ा है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।