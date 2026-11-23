MCX पर Gold का रेट ₹3600 बढ़ा, चांदी की कीमतों में भी उछाल; अब क्या करें निवेशक
मुख्य बातें
- MCX Gold Silver Price Today: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में गोल्ड और सिल्वर का रेट आज काफी बढ़ा हुआ है
- वहीं स्पॉट गोल्ड में भी तेजी देखने को मिली है
- हालांकि, निवेशकों को इस समय सतर्कता दिखाने की आवश्यकता है
MCX Gold Silver Price Today: एक तरफ घरेलू शेयर बाजार में आज गिरावट देखने को मिली है तो वहीं दूसरी तरफ गोल्ड और सिल्वर के मार्केट में तेजी देखने को मिल रही है। आज सोमवार को एमसीएक्स सिल्वर फ्यूचर्स दिसंबर 2026 का रेट 3600 रुपये या फिर 2.5 प्रतिशत की तेजी के साथ 151390 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। वहीं, गोल्ड फ्यूचर्स दिसंबर 2026 का रेट 2800 रुपये या फिर 2.3 प्रतिशत की उछाल के साथ 124550 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। सोने की कीमतों में आज लगातार जारी 5 दिनों की गिरावट के बाद उछाल देखने को मिली है। वहीं, चांदी का रेट 4 दिन की गिरावट के बाद तेजी दर्ज की गई है। बता दें, कई एक्सपर्ट्स लगातार इस बात की चर्चा कर रहे थे कि गोल्ड ओवरसोल्ड जोन में प्रवेश कर चुका है। मौजूदा समय में निवेशकों को अमेरिकी महंगाई के आंकड़ों पर नजर बनाए रखने की आवश्यकता है।
स्पॉट गोल्ड में उछाल
इंटरनेशनल मार्केट में भी तेजी देखने को मिली है। स्पॉट गोल्ड का रेट 1.2 प्रतिशत की तेजी के साथ 3576.10 डॉलर प्रति आउंस के स्तर पर पहुंच गया। शुक्रवार को इससे पहले स्पॉट गोल्ड का रेट सितंबर 2025 के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया था। स्पॉट सिल्वर का रेट 2.3 प्रतिशत की तेजी के साथ 42.11 डॉलर प्रति आउंस के स्तर पर पहुंच गया था। बता दें, बीते सप्ताह गोल्ड का रेट 9 प्रतिशत लुढ़क गया था। जोकि मार्च के बाद सबसे बड़ी गिरावट है।
एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूएस फेड रिजर्व से अगर कोई भी अच्छा संकेत मिला तो गोल्ड की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है।
क्या फिर बढ़ेगा अमेरिकी ब्याज दर?
फेड रिजर्व की गवर्नर लिजा कुक ने शुक्रवार को कहा है कि मौजूदा बैंक की पॉलिसी महंगाई को नियंत्रित करने के लिए काफी नहीं हैं। उन्होंने इस स्थिति को काफी चिंताजनक बताया है। यह इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में एक बार फिर से ब्याज दरों में इजाफा किया जा सकता है।
यूरोपियन सेंट्रल बैंक के गवर्निंग काउंसिल के सदस्य अलवारो सैंटो ने भी अपने बयान में कहा है कि मौजूदा मंहगाई का स्तर दबाव बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि नेचुलर गैस की कीमतों में बढ़ोतरी काफी चिंताजनक है। इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार मार्केट को उम्मीद है कि 93 प्रतिशत ब्याज दरों में इजाफा किया जा सकता है।
निवेशक इस समय अमेरिकी PCE डाटा का इंतजार कर रहे हैं। जोकि बुधवार को जारी किया जाएगा।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। सोने का बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर सोने को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।