LPG Price Today: इन ग्राहकों को 625.24 रुपये सस्ता मिल रहा 14.2kg वाला गैस सिलेंडर; चेक करें देश के प्रमुख शहरों का रेट
मुख्य बातें
- LPG Price Today: ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को एक एलपीजी सिलेंडर के उत्पादन में 1267.24 रुपये खर्च करना पड़ रहा है
- वहीं, प्रधानंत्री उज्जवला योजना के लाभार्थियों को यह सिलेंडर 642 रुपये में मिल रहा है
- यानी कुल 625.24 रुपये की बचत हो रही है
LPG Price Today: आज 16 नवंबर को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन इसके बाद भी खर्च की तुलना में घरेलू गैस सिलेंडर उज्जवला योजना लाभार्थियों को काफी सस्ता मिल रहा है। इन ग्राहकों को दिल्ली में महज 642 रुपये में ही एलपीजी सिलेंडर सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। बता दें, इंडियन ऑयल की रिपोर्ट के अनुसार एक गैस सिलेंडर के उत्पादन में कंपनी इस समय 1267.24 रुपये खर्च कर रही है। उज्जवला योजना के लाभार्थियों को 300 रुपये की सब्सिडी मिलती है। वहीं, बाकि 325.24 रुपये का खर्च भी सरकार की तरफ से ही उठाया जा रहा है। यानी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 625.24 रुपये गैस सिलेंडर सस्ता मिल रहा है।
e-KYC कैसे करें
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए भी ई-केवाईसी की प्रक्रिया अनिवार्य कर दी गई है। अब जिनका भी ई-केवाईसी नहीं हुआ है उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिला है। ग्राहक इस कंपनी का सिलेंडर प्रयोग कर रहे हैं उसके मोबाइल ऐप से प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा नजदीकी गैस एजेंसी पर जाकर भी ई-केवाईसी करवा सकते हैं।
देश के अन्य शहरों में कितना है आज घरेलू सिलेंडर का रेट (Domestic LPG Cylinder Price Today)
दिल्ली में आज घरेलू सिलेंडर 942.50 रुपये है। नोएडा में आज दाम 941.50 रुपये है। मुंबई में रेट 968 रुपये है। पटना में दाम 1031.50 रुपये है। बेंगलुरू में रेट 944.50 रुपये है। चंडीगढ़ में आज 14.2 किलोग्राम सिलेंडर का रेट 951.50 रुपये है। लखनऊ में दाम 979.50 रुपये है। हैदराबाद में रेट 994 रुपये है। भुनवेश्वर में रेट 968.50 रुपये है।
कमर्शियल सिलेंडर का कितना है रेट (Commercial LPG Cylinder Price)
नोएडा में आज 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर का दाम 2820 रुपये है। दिल्ली में भी दाम 2820 रुपये रेट है। मुंबई में इन शहरों की तुलना में 19 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर का रेट 2775 रुपये है। पटना में दाम 3117.50 रुपये, बेंगलुरू में रेट 2909 रुपये है।
जयपुर 2947 रुपये, चंडीगढ़ में दाम 2843 रुपये है। गुरुग्राम में रेट 2838 रुपये, लखनऊ में दाम 2932 रुपये, हैदराबाद में 3081 रुपये है। भुवनेश्वर में 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर का रेट 3004 रुपये है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।