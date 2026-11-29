LPG Price Today: आज रविवार को पटना में घरेलू एलपीजी सिलेंडर का रेट 1031.50 रुपये; अन्य शहरों में कितना है दाम?
मुख्य बातें
- LPG Price Today: घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर का रेट पुराने स्तर पर ही है
- दाम में आज रविवार को कोई भी बदलाव नहीं किया गया है
LPG Price Today: पेट्रोल और डीजल की तरह कंपनियां एलपीजी के लिए हर सुबह 6 बजे रेट नहीं जारी करती हैं। अमूमन एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी या कटौती का फैसला महीने की शुरुआत में ही होता है। आज रविवार को भी दाम स्थिर बने हुए हैं। आखिरी बार इजाफा कमर्शियल सिलेंडर में 1 नवंबर को हुआ था। वहीं, घरेलू सिलेंडर का दाम आखिरी बार जून में बढ़ा था।
क्या 1 दिसंबर को बढ़ेगा एलपीजी सिलेंडर का दाम?
इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। हालांकि, पुराने ट्रेंड्स को अगर देखें तो इस बात की संभावना है कि कीमतों में बदलाव हो सकता है। अब देखना है कि एक दिसंबर कोई बढ़ोतरी होती है या नहीं।
किस शहर में कितना है कमर्शियल सिलेंडर का रेट (Commercial LPG Price Today)
दिल्ली में - 2820 रुपये
नोएडा - 2757.50 रुपये
मुंबई - 2775.50 रुपये
पटना - 3117.0 रुपये
बेंगलुरू - 2909 रुपये
जयपुर - 2847 रुपये
चंडीगढ़ - 2843.50 रुपये
गुरुग्राम - 2838 रुपये
लखनऊ - 2942.50 रुपये
हैदराबाद - 3081 रुपये
भुवनेश्वर - 3004 रुपये
घरेलू सिलेंडर का कितना है रेट (Domestic LPG Price today)
भुवनेश्वर में दाम - 968 रुपये
हैदराबाद में दाम - 994 रुपये
लखनऊ - 979.50 रुपये
गुरुग्राम - 950 रुपये
चंडीगढ़ - 951.50 रुपये
जयपुर - 945.50 रुपये
बेंगलुरू - 944.50 रुपये
पटना - 1031.50 रुपये
मुंबई - 941.50 रुपये
नोएडा - 939.50 रुपये
दिल्ली - 939.50 रुपये
पटना में देश के कई प्रमुख शहरों की तुलना में एलपीजी सिलेंडर का दाम अधिक है। पटना में 1031.50 रुपये घरेलू सिलेंडर का है। वहीं, कमर्शियल सिलेंडर का रेट पटना - 3117.0 रुपये है।
सस्ता मिल रहा है सिलेंडर
पिछले दिनों ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी जानकारी में बताया था कि एक घरेलू एलपीजी सिलेंडर के लिए 1267.24 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। दिल्ली में कंपनियां 327.74 रुपये सस्ता सिलेंडर बेच रही हैं। वहीं, पीएम उज्जवला योजना के लाभार्थियों को सरकार 300 रुपये और सब्सिडी देती है।
सरकार ने प्रोडक्शन के लिए तय किया है कोटा
भारत एनर्जी प्रोडक्ट्स के लिए आयात पर निर्भर करता है। लेकिन युद्ध की वजह से सप्लाई चेन टूट गई है। जिसको देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के सामने रोजाना एलपीजी प्रोडक्शन का एक टारगेट सेट कर दिया है। सरकार की तरफ से यह फैसला घरेलू आपूर्ति को बनाए रखने के लिए लिया गया है। सबसे अधिक कोटा रिलायंस को मिला है। वहीं, अन्य कंपनियों को रिलायंस से कम प्रोडक्शन की जिम्मेदारी मिली हुई है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।