LPG सिलेंडर करने जा रहे हैं बुक? चेक करें प्रमुख शहरों में कितना है रेट
मुख्य बातें
- LPG Price Today: एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में आज भी कोई भी बदलाव नहीं किया गया है
- कीमतें पुराने स्तर पर ही बरकरार हैं
- इस साल कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम सबसे अधिक बढ़े हैं
LPG Price Today: एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी आज 31 अक्टूबर को कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आखिरी बार 1 अक्टूबर को कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम में कंपनियों ने बढ़ोतरी की थी। तब रेट 72 रुपये तक बढ़ा दिया गया था। इस साल कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में काफी इजाफा हुआ है। अबतक 10 में से 8 महीनों के शुरुआत में 19 किग्रा वाले एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़ाया गया है। वहीं, 14.2 किग्रा वाले घरेलू सिलेंडर की कीमतों में दो बार ही बढ़ोतरी अबतक हुई है। बता दें, पुराने ट्रेंड को अगर देखें तो कल यानी 1 नवंबर को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी या फिर कटौती देखने को मिल सकती है।
14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर का कितना है रेट (Domestic Cylinder Price Today)
दिल्ली में - 939.50 रुपये
मुंबई में- 968 रुपये
पटना - 1031.50 रुपये
बेंगलुरू - 944.50 रुपये
जयपुर - 945.50 रुपये
चंडीगढ़ - 951.50 रुपये
लखनऊ - 979.50 रुपये
हैदराबाद - 994 रुपये
भुवनेश्वर - 968.50 रुपये
19 किग्रा वाले कॉमर्शियल सिलेंडर का कितना है रेट (Commercial Cylinder Price Updates)
दिल्ली 2810 रुपये
नोएडा 2747.50 रुपये
मुंबई - 2954 रुपये
पटना - 3100 रुपये
बेंगलुरू - 2764 रुपये
जयपुर - 2839 रुपये
चंडीगढ़ - 2833 रुपये
लखनऊ - 2932 रुपये
हैदराबाद - 3065 रुपये
भुवनेश्वर - 2988 रुपये
कब-कब महंगा हुआ घरेलू सिलेंडर (LPG Price hike updates)
2026 में सिर्फ दो ही ऐसे मौके आए हैं जब घरेलू सिलेंडर की कीमतों में भी इजाफा देखने को मिला है। पहली बार दाम मार्च के महीने में बढ़ा था। दूसरी बार कीमतों में बढ़ोतरी जून के महीने में हुई थी। बता दें, आखिरी बार कीमतों में 29 रुपये का इजाफा कंपनियों ने किया था।
बुकिंग नियम हुए कठिन (LPG Booking rule)
पहले की तुलना में अब एलपीजी सिलेंडर बुक करना ज्यादा कठिन हो चुका है। बिना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के घरेलू सिलेंडर की बुकिंग नहीं की जा सकती है। इसके अलावा डिलीवरी के लिए भी ओटीपी की जरूरत पड़ती है। सरकार ने कालाबाजारी रोकने के लिए नियमों को काफी कड़ा कर दिया है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।