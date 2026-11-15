LPG Price Today: पटना में गैस सिलेंडर 1000 रुपये के पार, चेक करें छठ पर अपने शहर का रेट
मुख्य बातें
- LPG Price Today: आज फिर से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है
- घरेलू सिलेंडर आज छठ के पर्व पर पटना में 1000 रुपये के पार मिल रहा है
LPG Price Today: छठ के त्योहार पर एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। कीमतों में आखिरी बार बढ़ोतरी कंपनियों ने 1 नवंबर को किया था। लेकिन तब कमर्शियल सिलेंडर के रेट ही बढ़ाए गए थे। उस वक्त भी कंपनियों ने दाम 10 रुपये तक ही बढ़ाया था। बता दें, पिछले कई महीनों से घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई भी इजाफा नहीं हुआ है। दाम पुराने स्तर पर ही हैं।
घरेलू सिलेंडर का कितना है रेट (Domestic Cylinder Price Today)
दिल्ली में - 942.50 रुपये
नोएडा - 941.50 रुपये
मुंबई में 968 रुपये
पटना - 1031.50 रुपये
बेंगलुरू - 944.50 रुपये
चंडीगढ़ - 951.50 रुपये
लखनऊ में - 979.50 रुपये
हैदराबाद - 994 रुपये
भुवनेश्वर - 968.50 रुपये
कमर्शियल सिलेंडर का रेट (Commercial Cylinder Price)
शनिवार में - 2820 रुपये
नोएडा - 2820 रुपये
मुंबई में 2775 रुपये
पटना - 3117.50 रुपये
बेंगलुरू - 2909 रुपये
जयपुर - 2847 रुपये
चंडीगढ़ - 2843 रुपये
गुरुग्राम - 2838 रुपये
लखनऊ - 2932 रुपये
हैदराबाद - 3081 रुपये
भुवनेश्वर - 3004 रुपये
Kyc हुई जरूरी
केंद्र सरकार ने सभी एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए केवाईसी की प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। अगर आप ने भी अभी तक केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो उसे तत्काल प्रभाव से पूरा कर लें। कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार की तरफ से यह फैसला किया गया है।
केवाईसी की प्रक्रिया इसलिए भी जरूरी हो गई है क्योंकि अब एलपीजी बुकिंग के लिए एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए। जो आपके अकाउंट से लिंक हो। क्योंकि सिलेंडर बुकिंग के वक्त पर एक ओटीपी आएगा। जिसके बिना आपको सिलेंडर की डिलीवरी नहीं मिलेगी।
इस साल दो बार बढ़ा घरेलू सिलेंडर का रेट
2026 में जहां कमर्शियल सिलेंडर का रेट लगभग हर महीने बढ़ा है तो वहीं घरेलू सिलेंडर का दाम सिर्फ दो बार ही बढ़ाया गया है। एक बार कीमतों में इजाफा मार्च में हुआ था। दूसरी बार बढ़ोतरी जून में हुई थी। बता दें, कंपनियां इस समय घरेलू सिलेंडर लागत से कम मूल्य पर ग्राहकों को उपलब्ध करवा रही हैं। इंटरनेशनल मार्केट से आपूर्ति प्रभावित होने के बाद भारत को अपनी ऊर्जा आपूर्ति के लिए पहले की तुलना में अधिक पैसा खर्च करना पड़ रहा है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।