LPG Price Today: दिल्ली से पटना तक आज रविवार को घरेलू सिलेंडर का कितना है दाम? यहां करें चेक
मुख्य बातें
- LPG Price Today: घरेलू और कॉमर्शियल सिलेंडर के रेट पुराने स्तर पर ही है
- कंपनियों ने आज दाम में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की है
- पटना में घरेलू सिलेंडर का दाम 1000 रुपये के पार है
LPG Price Today: दिवाली से पहले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। कीमतें पुराने स्तर पर ही हैं। 1 अक्टूबर को कंपनियों ने कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया था। उसके बाद से दाम स्थिर हैं। बता दें, एक अक्टूबर को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 71.50 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई थी। घरेलू सिलेंडर का रेट जून से ही स्थिर है।
दिल्ली, मुंबई में कितना है रेट (Delhi to Mumbai cylinder rate price)
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर का दाम 942 रुपये और कॉमर्शियल सिलेंडर का दाम 2810 रुपये है। 1 अक्टूबर को दिल्ली में कॉमर्शियल सिलेंडर का रेट 62.50 रुपये बढ़ गया था। कोलकाता में आज दाम 968 रुपये घरेलू सिलेंडर का है। वहीं, कॉमर्शियल सिलेंडर 2954 रुपये में मिलेगा। मुंबई की बात करें तो घरेलू सिलेंडर मंगाने के लिए आपको 941.50 रुपये खर्च करने होंगे। जबकि कॉमर्शियल सिलेंडर का रेट 2764.50 रुपये है।
पटना, लखनऊ, चंडीगढ़ में कितना है रेट
यूपी की राजधानी लखनऊ में आज रेट 979.50 रुपये घरेलू सिलेंडर का है। यहां कॉमर्शियल सिलेंडर का रेट 2932.50 रुपये है। पटना में दाम 1031.50 रुपये 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर का है। कॉमर्शियल सिलेंडर का रेट यहां 3100.50 रुपये है। इन दोनों शहरों की तुलना में चंडीगढ़ में दाम कम है। यहां पर घरेलू सिलेंडर के लिए लोगों को 951.50 रुपये और कॉमर्शियल सिलेंडर के लिए 2833 रुपये खर्च करने होंगे।
दक्षिण भारत में कितना है दाम
बेंगलुरू में घरेलू सिलेंडर का रेट 944.50 रुपये और कॉमर्शियल सिलेंडर का रेट 2898 रुपये है। हैदराबाद में घरेलू सिलेंडर 994 रुपये और कॉमर्शियल सिलेंडर का रेट 3065 रुपये है।
इस साल कब-कब बढ़ा है घरेलू सिलेंडर का रेट
पहली बार कीमतों में मार्च के समय में वृद्धि देखने को मिली थी। दूसरी बार दाम जून के महीने में बढ़ा था। वहीं, कॉर्शियल सिलेंडर की बात करें तो लगभग हर महीने ही दाम बढ़ा है। बीच में दो महीने ऐसे आए थे जब कटौती हुई थी।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।