LPG Price Today: पटना से लेकर लखनऊ तक, दिल्ली से मुंबई तक; आज कितना है एलपीजी सिलेंडर का रेट
मुख्य बातें
- LPG Price Today: दिवाली के दिन पटना में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 3000 रुपये के पार बिक रहा है
- वहीं, लखनऊ में रेट 2900 रुपये से अधिक का है
LPG Price Today: दिवाली के दिन एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। कीमतें पुराने स्तर पर ही हैं। इस महीने की शुरुआत यानी 1 नवंबर को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में तेजी देखने को मिली थी। तब कमर्शियल सिलेंडर का दाम ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 10 रुपये तक बढ़ाया था। हालांकि, तब भी घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई भी इजाफा नहीं हुआ था।
लखनऊ, दिल्ली और पटना में कितना है घरेलू सिलेंडर का दाम
देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज रविवार को 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर का दाम 942.50 रुपये है। नोएडा में यह सिलेंडर 941.50 रुपये में मिल रहा है। मुंबई में इन शहरों की तुलना में दाम अधिक है। यहां एलपीजी सिलेंडर का रेट 968 रुपये है। पटना में तो दाम 1000 रुपये के पार पहुंच गया है। घरेलू सिलेंडर का रेट 1031.50 रुपये के स्तर पर बिक रहा है।
कर्नाटक में 944.50 रुपये के एलपीजी सिलेंडर मिल रहा है। चंडीगढ़ में दाम 951.50 रुपये है। लखनऊ की बात करें तो यहां भी दिल्ली, मुंबई से अधिक रेट घरेलू सिलेंडर के लिए चुकाना होगा। आज 14.2 किलोग्राम वाला घरेलू सिलेंडर यूपी की राजधानी में 979.50 रुपये में मिल रहा है।
हैदराबाद में दाम 1000 रुपये के करीब है। यहां रेट 994 रुपये है। वहीं, भुवनेश्वर में दाम 968.50 रुपये है।
कमर्शियल सिलेंडर की क्या है स्थिति
दिल्ली और नोएडा में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर का रेट 2820 रुपये है। मुंबई में दाम इन दो शहरों की तुलना में कम है। यहां रेट 2775 रुपये है। पटना में दाम 3117.50 रुपये और बेंगलुरू में 2909 रुपये है। जयपुर में दाम 2847 रुपये, चंडीगढ़ में 2843 रुपये है। गुरुग्राम में भी 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर का रेट 2800 रुपये के पार है। यहां आज रेट 2838 रुपये के स्तर पर है। लखनऊ में दाम और अधिक है। इस शहर में कमर्शियल सिलेंडर 2932 रुपये में मिल रहा है। हैदराबाद में 3081 रुपये में कमर्शियल सिलेंडर बिक रहा है। बता दें, भुवनेश्वर में भी दाम 3000 रुपये के पार है। यहां इस समय 3004 रुपये में कमर्शियल सिलेंडर मिल रहा है।
एलपीजी प्रोडक्शन का तय किया गया टारगेट
देश में एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने पहली बार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को प्रोडक्शन का टारगेट सेट किया है। हर एक कंपनी को एलपीजी प्रोडक्शन का अलग-अलग टारगेट मिला है। बता दें, सबसे अधिक प्रोड़क्शन का काम रिलायंस के पास है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।