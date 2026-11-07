LPG Price Today: आज शनिवार को कितना है 14.2 kg वाले घरेलू सिलेंडर का दाम? चेक करें रेट
मुख्य बातें
- LPG Price Today: आज शनिवार को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है
- आखिरी बार घरेलू सिलेंडर का दाम जून के महीने में बढ़ा था
LPG Price Today: पेट्रोल और डीजल की तरह एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी आज शनिवार 7 नवंबर को कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। आखिरी बार गैस सिलेंडर का रेट 1 नवंबर 2026 को बढ़ा था। तब कमर्शियल सिलेंडर का दाम 10 रुपये तक कंपनियों ने बढ़ा दिया था। इस साल अबतक लगभग हर एक महीने में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ है। आइए जानते हैं कि देश के प्रमुख शहरों में एलपीजी सिलेंडर का कितना दाम है।
घरेलू सिलेंडर का इस साल दो बार दाम बढ़ा है
एक तरफ से कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बड़ी उछाल देखने को मिली है। तो वहीं घेरलू सिलेंडर के दाम इस साल दो बार बढ़ाए गए हैं। पहली बार कीमतों में मार्च के महीने में इजाफा हुआ था। दूसरी बार दाम जून के महीने में बढ़ा है। बता दें, दोनों बार का मिलाकर भी दाम 100 रुपये नहीं बढ़ाया गया है।
कमर्शियल सिलेंडर का कितना है रेट? (Commercial LPG Cylinder Price Today)
दिल्ली - 2820 रुपये
नोएडा - 2820 रुपये
मुंबई - 2775 रुपये
पटना - 3117.50 रुपये
बेंगलुरू - 2909 रुपये
जयपुर - 2847 रुपये
चंडीगढ़ - 2843 रुपये
गुरुग्राम - 2838 रुपये
लखनऊ - 2932 रुपये
हैदराबाद - 3081 रुपये
भुवनेश्वर - 3004 रुपये
घरेलू सिलेंडर का कितना है रेट (Domestic LPG Cylinder Price Today)
दिल्ली - 942.50 रुपये
नोएडा - 941.50 रुपये
मुंबई में - 968 रुपये
पटना- 1031.50 रुपये
बेंगलुरू - 944.50 रुपये
चंडीगढ़ - 951.50 रुपये
लखनऊ - 979.50 रुपये
हैदराबाद - 994 रुपये
भुवनेश्वर - 968.50 रुपये
ऑनलाइन होगी सिलेंडर की बुकिंग
गैस सिलेंडर की बुकिंग अब ऑनलाइन ही हो रही है। उपभोक्ता रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए ही गैस सिलेंडर की बुकिंग कर पा रहे हैं। इसके अलावा डिलीवरी भी ओटीपी आधारित हो गई है। ध्यान रहे है कि गांव और शहर में कम से कम 25 दिन के अंतराल पर घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग की जा सकती है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।