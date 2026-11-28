LPG Price Today: घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर का आपके शहर में कितना है रेट? बुकिंग से पहले कर लें चेक
मुख्य बातें
- LPG Price Today 28 Nov 2026: आज शनिवार को भी घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है
पेट्रोल और डीजल की तरह देश में एलपीजी के दाम भी स्थिर ही हैं। इस साल अबतक घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में दो बार इजाफा हुआ है। वहीं, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का रेट आखिरी बार 1 नवंबर को बढ़ा था। हालांकि, यह बढोतरी काफी कम थी। फिर भी 2026 का साल कमर्शियल सिलेंडर के ग्राहकों के लिए आफत भरा रहा है। इस साल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। आइए जानते हैं कि देश के प्रमुख हिस्सों में आज एलपीजी सिलेंडर किस रेट पर बिक रहा है।
e-KYC अनिवार्य
जिन एलपीजी उपभोक्ताओं ने अबतक ई-केवाईसी नहीं करवाई है उनके लिए नई मुसीबत खड़ी सकती है। 1 दिसंबर से ई-केवाईसी ना करवाने वाले ग्राहकों को एलपीजी सिलेंडर बुक करने में दिक्कत होगी। वहीं, सब्सिडी पर गैस सिलेंडर पाने वाले ग्राहकों के लिए आधार अथंटिकेटेड केवाईसी जरूरी हो गई है। अगर ग्राहक यह प्रक्रिया नहीं करते हैं तो उनकी सब्सिडी रुक जाएगी।
अगर आपकी ई-केवाईसी नहीं हुई है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। डीलर्स के पास जाकर आसानी से ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा करवा सकते हैं। इसके अलावा ग्राहक जिस कंपनी के उपभोक्ता हैं उसके मोबाइल ऐप से भी ई-केवाईसी करवा सकते हैं।
घरेलू एलपीजी सिलेंडर का रेट (LPG Price Today)
आज शनिवार को देश की राजधानी दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर का रेट 942.50 रुपये है। नोएडा में दाम 941.50 रुपये है। मुंबई में लोगों को 14.2 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर के लिए 968 रुपये खर्च करने होंगे। पटना में दाम 1031.50 रुपये है।
बेंगलुरू में घरेलू एलपीजी सिलेंडर आज 944.50 रुपये है। चंडीगढ़ में रेट 951.50 रुपये, लखनऊ में 979.50 रुपये, हैदराबाद में दाम 994 रुपये और भुवनेश्वर में 968.50 रुपये आज रेट है।
कमर्शियल सिलेंडर का कितना है रेट (Commercial Cylinder Price Today)
दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर का रेट 2820 रुपये है। नोएडा में भी इतना ही रेट है। मुंबई में दाम में 2775 रुपये कमर्शियल सिलेंडर का दाम है। पटना में रेट 3100 रुपये के पार है। आज दाम 3117.50 रुपये है। बेंगलुरू में आज शनिवार को रेट 2909 रुपये है। जयपुर में दाम 2847 रुपये और चंडीगढ़ में दाम 2843 रुपये कमर्शियल सिलेंडर का रेट है। गुरुग्राम में 2838 रुपये रेट है। लखनऊ में दाम 2932 रुपये है। हैदराबाद में आज दाम 3081 रुपये और भुवनेश्वर में 3004 रुपये आज दाम है।
सरकार की तरफ से हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में पर फैसला किया जाता है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।