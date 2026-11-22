LPG Price Today: गैस सिलेंडर बुक करने से पहले चेक कर लें रेट, पटना में 14.2kg वाले सिलेंडर का दाम 1000 रुपये के पार
मुख्य बातें
- LPG Price Today 22 Nov 2026: पटना में एलपीजी सिलेंडर का रेट काफी अधिक है
- यहां घरेलू सिलेंडर आज रविवार को 1000 रुपये के पार बिक रहा है
LPG Price Today 22 Nov 2026: पेट्रोल और डीजल की तरह ही एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में आज रविवार को कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। आखिरी बार दाम 1 नवंबर को बढ़ा था। लेकिन तब भी सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर के रेट में ही इजाफा हुआ था। बता दें, घरेलू सिलेंडर के दाम में इस साल महज दो बार ही बढ़ोतरी हुई है। पहली बार दाम 7 मार्च को बढ़ाए गए थे। और दूसरी बार रेट जून में बढ़ाए गए थे।
किस शहर में कितना है एलपीजी सिलेंडर का रेट
दिल्ली में घरेलू सिलेंडर के लिए आज रविवार 22 नवंबर को लोगों को 939.50 रुपये खर्च करने होंगे। वहीं, कमर्शियल सिलेंडर के लिए 2820 रुपये खर्च करना होगा। नोएडा में दाम 941.50 रुपये है। कमर्शियल सिलेंडर का रेट दिल्ली से करीब से इस शहर में आज 2757.50 रुपये है। मुंबई में रेट 941.50 रुपये घरेलू सिलेंडर का है। वहीं, कमर्शियल सिलेंडर के लिए लोगों को 2964 रुपये खर्च करने होंगे।
पटना में रेट अधिक
घरेलू सिलेंडर और कमर्शियल सिलेंडर का रेट देश के कई प्रमुख शहरों की तुलना में अधिक है। बिहार की राजधानी में आज 22 नवंबर को 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर का दाम 3110.50 रुपये है। वहीं, 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर का रेट 1031.50 रुपये है। बेंगलुरू में रेट आज रविवार को 944.50 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर का रेट 2774 रुपये है।
लखनऊ में आज दाम 979.50 रुपये घरेलू सिलेंडर का है। कमर्शियल सिलेंडर के लिए ग्राहकों को आज 2774 रुपये खर्च करने होंगे। चंडीगढ़ में रविवार को रेट 2820 रुपये 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर का है। वहीं, घरेलू सिलेंडर के लिए इस शहर में 951.50 रुपये खर्च करने होंगे।
लागत से सस्ता मिल रहा है एलपीजी सिलेंडर
पिछले दिनों ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने दी जानकारी में बताया था कि उन्हें घरेलू सिलेंडर पर 1200 रुपये से अधिक की लागत का सामना करना पड़ रहा है। जिसकी वजह से मौजूदा कीमतों पर बिक्री से उन्हें हर सिलेंडर पर नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। बता दें, युद्ध की वजह सप्लाई चेन पर बुरा असर पड़ा है। भारत युद्ध से पहले अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कतर सहित अन्य गल्फ देशों से आयात करता था। लेकिन फिलहाल यह रास्ता बाधित है। यही वजह है कि भारत को अपनी जरूरतों के लिए अन्य देशों का सहरा लेना पड़ रहा है। इसके अलावा घरेलू प्रोडक्शन बढ़ाने पर भी सरकार का काफी जोर है।
पहली बार रिफाइनरी कंपनियों को एलपीजी प्रोडक्शन का टारगेट दिया गया है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।