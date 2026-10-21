LIC Pension: पेंशन बंद होने से बचानी है तो तुरंत करें ये काम, 5 स्टेप में जमा होगा लाइफ सर्टिफिकेट

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LIC: क्या होता है सर्टिफिकेट ऑफ एग्जिस्टेंस और क्यों जरूरी है।

LIC Certificate of Existence: अगर आप भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की पॉलिसी के तहत पेंशन या एन्युटी का पैसा लेते हैं, तो आपके लिए लाइफ सर्टिफिकेट यानी सर्टिफिकेट ऑफ एग्जिस्टेंस के बारे में जानना जरूरी है। यह प्रमाण पत्र बताता है कि पेंशन पाने वाला व्यक्ति जीवित है और पेंशन पाने का पात्र है। इसे समय पर जमा नहीं करने पर पेमेंट में परेशानी हो सकती है। आइए जानते हैं यह प्रमाण पत्र क्या है, क्यों जरूरी है और इसे पांच आसान स्टेप में कैसे जमा कर सकते हैं।

क्या होता है सर्टिफिकेट ऑफ एग्जिस्टेंस? LIC का सर्टिफिकेट ऑफ एग्जिस्टेंस एक तरह का लाइफ सर्टिफिकेट है। इसके जरिए बीमा कंपनी यह पुष्टि करती है कि एन्युटी यानी नियमित पेमेंट पाने वाला व्यक्ति जीवित है। इससे पेंशन या एन्युटी का पेमेंट जारी रखने में मदद मिलती है।

इस प्रमाण पत्र को जमा करने की समय सीमा आपकी पॉलिसी और चुने गए एन्युटी विकल्प पर निर्भर करती है। दी गई जानकारी के मुताबिक, लाइफ एन्युटी विकल्प में इसे हर साल जमा करना पड़ सकता है, जबकि रिटर्न ऑफ कैपिटल वाले कुछ विकल्पों में इसकी जरूरत हर पांच साल में हो सकती है। हालांकि, अपने प्लान पर लागू नियमों का वैरिफिकेशन एलआईसी से जरूर करें।

5 आसान स्टेप में ऐसे जमा करें लाइफ सर्टिफिकेट स्टेप 1: आधिकारिक एलआईसी ऐप डाउनलोड करें

सबसे पहले अपने मोबाइल में एलआईसी का आधिकारिक ऐप डाउनलोड करें। ऐप डाउनलोड करते समय उसके आधिकारिक होने की पुष्टि जरूर कर लें।

स्टेप 2: सर्टिफिकेट ऑफ एग्जिस्टेंस का विकल्प चुनें

ऐप खोलने के बाद उसमें दिए गए सर्टिफिकेट ऑफ एग्जिस्टेंस (Certificate of Existence) विकल्प पर जाएं। अगर यह विकल्प नहीं दिखता है, तो एलआईसी की आधिकारिक वेबसाइट या अधिकृत प्रतिनिधि से जानकारी लें।

स्टेप 3: जरूरी जानकारी भरें

अब मांगी गई जानकारी दर्ज करें। इसमें एन्युटी नंबर, पैन और अन्य व्यक्तिगत विवरण शामिल हो सकते हैं। सभी जानकारियां पॉलिसी के रिकॉर्ड के मुताबिक सही-सही भरें।

स्टेप 4: जानकारी जमा करें

दर्ज की गई जानकारी जांचने के बाद ऐप पर दिए गए निर्देशों का पालन करें और प्रमाण पत्र जमा करने की प्रोसेस पूरी करें।

स्टेप 5: प्रमाण पत्र सेव करें

प्रोसेस पूरी होने के बाद प्रमाण पत्र उपलब्ध हो, तो उसे डाउनलोड करके अपने मोबाइल या कंप्यूटर में सुरक्षित रख लें। भविष्य में जरूरत पड़ने पर यह आपके काम आ सकता है।

प्रमाण पत्र में क्या जानकारी होगी? इस दस्तावेज में पेंशन आईडी, पेंशन का प्रकार, एन्युटी पाने वाले व्यक्ति का नाम, प्रमाण पत्र जमा होने की स्थिति, इसे जारी करने की तारीख और अगली निर्धारित तारीख जैसी जानकारियां हो सकती हैं।