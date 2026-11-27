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Jeevan Praman 2026: डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) की सुविधा दो तरह के पेंशनर्स के लिए नहीं है।

Jeevan Pramaan 30 November Deadline: अगर आप पेंशन लेते हैं या आपके घर में कोई पेंशनर्स है, तो 30 नवंबर की तारीख याद रखना जरूरी है। पेंशन पाने वाले लोगों को हर साल अपना लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है। इसके लिए सरकार ने जीवन प्रमाण की डिजिटल सुविधा दी है, जिससे बुजुर्गों को बैंक या सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। लेकिन ध्यान रहे हर पेंशनर्स इस सुविधा का इस्तेमाल नहीं कर सकता। दो खास केटेगरी के पेंशनर्स को अपना लाइफ सर्टिफिकेट डिजिटल की जगह फिजिकल तरीके से जमा करना होगा।

किन पेंशनर्स को नहीं मिलेगी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा? डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) की सुविधा दो तरह के पेंशनर्स के लिए नहीं है।

1. दोबारा शादी करने वाले पेंशनर्स: जिन पेंशनर्स ने दोबारा शादी कर ली है, वह डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कर सकते। उन्हें अपने पेंशन डिस्बर्सिंग अथॉरिटी (PDA) के पास जाकर फिजिकल लाइफ सर्टिफिकेट देना होगा।

2. दोबारा नौकरी करने वाले पेंशनर्स: रिटायरमेंट के बाद फिर से नौकरी करने वाले पेंशनर्स को भी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा नहीं मिलती। उन्हें संबंधित पेंशन अथॉरिटी के सामने पर्सनल रूप से लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा। इसलिए अगर आप इन दोनों श्रेणियों में आते हैं, तो आखिरी तारीख का इंतजार न करें और समय रहते अपनी पेंशन अथॉरिटी से संपर्क करें।

क्या है जीवन प्रमाण और कैसे करता है काम? जीवन प्रमाण सरकार की डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस है। इसके जरिए पेंशनर्स घर बैठे या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), बैंक और पोस्ट ऑफिस की मदद से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इसके लिए उमंग ऐप और जीवन प्रमाण पोर्टल की भी सुविधा उपलब्ध है।

इस डिजिटल प्रक्रिया में आधार आधारित बायोमेट्रिक पहचान की जाती है। पेंशनर्स की पहचान फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन के जरिए होती है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक यूनिक प्रमाण आईडी जारी होती है। इसकी जानकारी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS के जरिए भेजी जाती है।

जीवन प्रमाण बनाने के लिए किन डॉक्यूमेंट की होगी जरूरत? डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए पेंशनर्स को कुछ जरूरी जानकारियां देनी होती हैं। इनमें आधार नंबर, नाम, मोबाइल नंबर, पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) नंबर, पेंशन अकाउंट नंबर, बैंक की जानकारी और पेंशन देने वाली अथॉरिटी का नाम शामिल है। इसके अलावा बायोमेट्रिक पहचान भी जरूरी होती है।

लाइफ सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें? अगर आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाता है, तो सबसे पहले अपनी पेंशन डिस्बर्सिंग अथॉरिटी यानी पीडीए से संपर्क करें। कई बार गलत पीपीओ नंबर, बैंक डिटेल या अन्य जानकारी भरने के कारण सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो सकता है। ऐसी स्थिति में सही जानकारी और बायोमेट्रिक के साथ नया जीवन प्रमाण बनवाया जा सकता है।