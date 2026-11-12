पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत! मोबाइल पर बन जाएगा लाइफ सर्टिफिकेट, नहीं होगी बैंक जाने की जरूरत, ये है तरीका

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Jeevan Praman 2026: सरकार की उमंग ऐप पर आधार के जरिए फेस स्कैन करके डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाया जा सकता है।

अगर आप EPS-95 के तहत पेंशन पाते हैं, तो अब हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बैंक या पेंशन ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे अपने मोबाइल से ही यह काम पूरा कर सकते हैं। इसके लिए न लंबी लाइन में लगना होगा और न ही किसी दफ्तर जाने की परेशानी होगी। सरकार के उमंग ऐप पर आधार के जरिए फेस स्कैन करके डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाया जा सकता है। खास बात यह है कि बुजुर्ग और चलने-फिरने में परेशानी महसूस करने वाले पेंशनधारक भी इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। आइए जानते हैं कि मोबाइल से जीवन प्रमाण पत्र कैसे बनाएं और इसके लिए किन डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी।

क्या है जीवन प्रमाण पत्र और क्यों जरूरी है? जीवन प्रमाण पत्र को अंग्रेजी में लाइफ सर्टिफिकेट और डिजिटल रूप में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) कहा जाता है। यह इस बात का सबूत होता है कि पेंशन पाने वाला व्यक्ति जीवित है। पेंशन जारी रखने के लिए पेंशनर्स को समय-समय पर यह प्रमाण पत्र जमा करना होता है। EPS-95 यानी कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन पाने वाले लोगों को अब डिजिटल तरीके से भी यह प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा मिलती है। इसे जमा करने के बाद यह एक साल तक मान्य रहता है। यानी जिस तारीख को आपने जीवन प्रमाण पत्र जमा किया है, उससे अगले एक साल तक आपकी पेंशन जारी रखने के लिए यह मान्य रहेगा।

साल में कब जमा कर सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र? EPS-95 पेंशनर्स के लिए अच्छी बात यह है कि अब वे साल में किसी भी समय अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इसके लिए किसी खास महीने का इंतजार करना जरूरी नहीं है। प्रमाण पत्र जमा होने की तारीख से इसकी वैलिडिटी एक साल तक रहती है।

मोबाइल से जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए क्या चाहिए? उमंग ऐप के जरिए जीवन प्रमाण पत्र बनाने से पहले कुछ जरूरी चीजें अपने पास रखें।

आधार कार्ड नंबर

आधार से लिंक मोबाइल नंबर

पेंशन से जुड़ा बैंक खाता और मोबाइल नंबर

पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) नंबर

स्मार्टफोन में उमंग ऐप

आधार फेस आरडी ऐप

उमंग ऐप से ऐसे जमा करें जीवन प्रमाण पत्र स्टेप 1: सबसे पहले अपने मोबाइल में उमंग ऐप खोलें। इसमें जीवन प्रमाण सर्च करें और जेनरेट लाइफ सर्टिफिकेट विकल्प पर क्लिक करें।

स्टेप 2: अब फेस रिकग्निशन (Face Recognition) का विकल्प चुनें। इसके लिए आपके फोन में आधार फेसआरडी ऐप होना जरूरी है।

स्टेप 3: अपना आधार नंबर दर्ज करें। इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को डालकर वेरिफिकेशन पूरा करें।

स्टेप 4: अब अपनी पेंशन से जुड़ी जानकारी भरें। इसमें नाम, पेंशन का प्रकार, संबंधित विभाग, पेंशन मंजूर करने वाली अथॉरिटी और पेंशन देने वाली एजेंसी की जानकारी देनी होगी। इसके बाद पीपीओ नंबर और पेंशन खाते का नंबर भरें।

स्टेप 5: अब दोबारा नौकरी करने और शादी से जुड़ी जानकारी मांगी जाएगी। इसमें जरूरी सवालों के जवाब दें।

स्टेप 6: भरी गई सभी जानकारियों को ध्यान से जांचें। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें और जरूरी सहमति वाले बॉक्स को टिक करें।

स्टेप 7: अब सबमिट पर क्लिक करें और दोबारा मांगी गई सहमति पूरी करें।

स्टेप 8: इसके बाद आधार फेस आरडी ऐप के जरिए फेस ऑथेंटिकेशन करना होगा। मोबाइल कैमरे के सामने अपना चेहरा रखें और स्क्रीन पर दिए निर्देशों का पालन करें।