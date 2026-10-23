इंडियन बैंक ने दिवाली से पहले दिया तोहफा! FD पर बढ़ाया इंटरेस्ट

मुख्य बातें

Indian Bank FD Rates: अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में पैसा लगाने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए अपडेट है। इंडियन बैंक ने अपनी दो खास एफडी स्कीम की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। बैंक ने 555 दिन वाली इंड ग्रो (Ind Grow) और 777 दिन वाली इंड प्रॉस्पर (Ind Prosper) एफडी पर ब्याज दर 0.15 फीसदी बढ़ा दी है। नई दरें आज 23 अक्टूबर 2026 से लागू हो गई हैं। ऐसे में ग्राहकों को अब इन दोनों स्कीम में पहले के मुकाबले ज्यादा ब्याज मिलेगा।

555 दिन की FD पर कितना मिलेगा ब्याज? इंडियन बैंक की 555 दिन वाली इंड ग्रो एफडी स्कीम पर अब सामान्य ग्राहकों को सालाना 6.80 फीसदी ब्याज मिलेगा। पहले इस स्कीम में 6.65 फीसदी ब्याज दिया जा रहा था। यानी बैंक ने ब्याज दर में 0.15 फीसदी की बढ़ोतरी की है।

वहीं, 777 दिन वाली इंड प्रॉस्पर एफडी स्कीम पर ब्याज दर 6.60 फीसदी से बढ़ाकर 6.75 फीसदी सालाना कर दी गई है। दोनों स्कीम उन लोगों के लिए विकल्प हो सकती हैं, जो एक तय समय के लिए अपना पैसा जमा करके उस पर तय ब्याज कमाना चाहते हैं। हालांकि, एफडी में निवेश करने से पहले यह देखना जरूरी है कि आप कितने समय तक अपना पैसा जमा रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उसे निकालने के क्या नियम हैं।

सीनियर सिटीजन को मिलेगा ज्यादा ब्याज इंडियन बैंक की इन एफडी स्कीम में सीनियर सिटीजन को भी एक्स्ट्रा ब्याज का फायदा मिल सकता है। बैंक के लागू नियमों के मुताबिक, सीनियर सिटीजन को सामान्य ग्राहकों की तुलना में 0.50 फीसदी और सुपर सीनियर सिटीजन को 0.75 फीसदी एक्स्ट्रा ब्याज दिया जाता है। इस एक्स्ट्रा ब्याज से बुजुर्ग ग्राहकों को अपनी जमा रकम पर ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। हालांकि, निवेश करने से पहले अपनी उम्र के हिसाब से लागू ब्याज दर की पुष्टि बैंक से जरूर कर लें।

FD में पैसा लगाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान एफडी में निवेश करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें जमा रकम पर पहले से तय दर के हिसाब से ब्याज मिलता है। लेकिन निवेश से पहले कुछ जरूरी बातें समझना भी जरूरी है। पहली बात, एफडी से मिलने वाला ब्याज आपके इनकम टैक्स सिस्टम और लागू नियमों के अनुसार टैक्स के दायरे में आ सकता है। दूसरी बात, समय से पहले एफडी तोड़ने पर बैंक के नियमों के मुताबिक जुर्माना या ब्याज में कटौती हो सकती है।