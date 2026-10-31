ICICI Bank FD Rates: दिवाली से पहले बैंक ने बढ़ाया ब्याज, अब 7.20% तक मिलेगा रिटर्न; चेक करें नई दरें
मुख्य बातें
- ICICI Bank FD Rates: आईसीआईसीआई बैंक ने फिक्सड डिपॉजिट की ब्याज दरों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है
- बैंक की तरफ से सामान्य नागरिकों के साथ-साथ वरिष्ठ नागरिकों को अब एफडी पर अधिक ब्याज दिया जा रहा है
- प्राइवेट बैंक 7.20 प्रतिशत तक रिटर्न एफडी पर दे रहा है
ICICI Bank FD Rates: RBI की तरफ से ब्याज दरों में इजाफे के बाद से ही उम्मीद की जा रही थी कि आने वाले समय में बैंकों की तरफ से एफडी रेट्स में बढ़ोतरी हो सकती है। आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से दिवाली से पहले अपने ग्राहकों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। इस प्राइवेट बैंक ने 3 करोड़ रुपये से कम की एफडी की ब्याज दरों में इजाफा किया है। इस बैंक ने ब्याज दरों को 10 बेसिस प्वाइंट बढ़ा दिया है। इस रिवीजन के बाद अब सीनियर सिटीजन को बैंक की तरफ से 7.20 प्रतिशत ब्याज एफडी पर ऑफर किया जा रहा है। वहीं, सामान्य नागरिकों को बैंक की तरफ से अधिकतम 6.60 प्रतिशत का ब्याज दिया जा रहा है।
ICICI Bank FD में निवेश करने से पहले जान लें ये बातें
प्राइवेट बैंक ने कुछ चुनिंदा टाइम पीरियड के एफडी की दरों में बदलाव किया है। 2 साल एक दिन से 3 साल की एफडी पर अब बैंक 6.55 प्रतिशत ब्याज दे रहा है। पहले इनटरेस्ट रेट्स 6.45 प्रतिशत था। यानी बैंक ने 10 बेसिस प्वाइंट का इजाफा यहां किया है।
इसके अलावा 3 साल एक दिन से 5 साल की एफडी पर अब बैंक की तरफ से 6.60 प्रतिशत ब्याज ग्राहकों को दिया जाएगा। पहले ग्राहकों को 6.50 प्रतिशत ब्याज इस टाइम पीरियड के लिए मिलता था। इसके अलावा 5 साल एक दिन से 10 साल की एफडी की दरों में भी बैंक ने बढ़ोतरी की है। अब इस टाइम पीरियड के लिए ग्राहकों को 6.60 प्रतिशत ब्याज मिलता है। पहले 6.50 प्रतिशत ब्याज मिल रहा था।
ICICI Bank की 5 साल की Tax Saver FD पर कितना ब्याज मिलेगा?
इसके अलावा बैंक ने 5 ईयर टैक्स सेवर एफडी की दरों को भी 6.50 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.60 प्रतिशत कर दिया है। सीनियर सिटीजन के लिए आईसीआईसीआई बैंक 5 ईयर टैक्स सेवल एफडी रेट्स 7.10 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.20 प्रतिशत कर दिया है।
कम समय के लिए बैंक कितना दे रहा है ब्याज
7 से 45 दिन की एफडी के लिए यह बैंक 2.75 प्रतिशत ब्याज दे रहा है। 46 से 90 दिन की एफडी के लिए बैंक की तरफ से 4 प्रतिशत ब्याज ऑफर किया जा रहा है। 91 दिन से 184 दिन की एफडी पर 4.50 प्रतिशत का ब्याज दिया जा रहा है। वहीं, 185 दिन से 1 साल से कम की एफडी पर ICICI bank 5.50 प्रतिशत ब्याज दे रहा है।
1 साल से 18 महीने से कम की एफडी करवाने पर बैंक की तरफ से 6.25 प्रतिशत का ब्याज मिलेगा। 18 महीने से 2 साल तक की एफडी पर 6.30 प्रतिशत का ब्याज बैंक दे रहा है।
सीनियर सिटीजन को कितना ब्याज बैंक दे रहा है (ICICI Bank FD rates for senior citizens)
2 साल एक दिन से 3 साल तक की एफडी पर आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से 7.05 प्रतिशत ब्याज ऑफर किया जा रहा है। पहले ब्याज दर 6.95 प्रतिशत थी। 3 साल एक दिन से 5 साल तक की एफडी पर बैंक 7.20 प्रतिशत का ब्याज दे रहा है। यहां भी 10 बेसिस प्वाइंट का इजाफा किया गया है।
5 साल एक दिन से 10 साल तक की एफडी पर बैंक की तरफ से 7 प्रतिशत की जगह 7.10 प्रतिशत ब्याज अब मिलेगा।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।