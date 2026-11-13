कर्ज के बोझ से हैं परेशान? इन 5 तरीकों से जल्दी निपटाएं लोन, ब्याज भी बचेगा और नहीं बिगड़ेगा बजट

मुख्य बातें

आज के समय में घर, गाड़ी, पर्सनल जरूरतों या क्रेडिट कार्ड के खर्च के लिए लोन लेना आम बात हो गई है। कई बार एक से ज्यादा लोन होने के कारण हर महीने की सैलरी का बड़ा हिस्सा ईएमआई चुकाने में चला जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि कर्ज से जल्द छुटकारा कैसे पाया जाए, ताकि ब्याज का बोझ भी कम हो और घर का खर्च भी न बिगड़े। फाइनेंशियल एक्सपर्ट का कहना है कि सही प्लानिंग और खर्चों पर कंट्रोल करके छह महीने में भी कर्ज का बड़ा हिस्सा चुकाया जा सकता है। इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप पहले महंगे ब्याज वाले कर्ज को खत्म करें और अपनी बचत का सही इस्तेमाल करें। आइए जानते हैं कर्ज से जल्दी छुटकारा पाने के पांच आसान तरीके।

सबसे पहले महंगे ब्याज वाले कर्ज को निपटाएं बैंक बाजार के सीईओ अधिल शेट्टी के मुताबिक कर्ज चुकाने की शुरुआत सभी लोन की लिस्ट बनाने से करें। इसमें देखें कि किस लोन पर कितना ब्याज लग रहा है और हर महीने कितनी ईएमआई जा रही है। क्रेडिट कार्ड का बकाया और महंगे पर्सनल लोन सबसे पहले चुकाने की कोशिश करें। क्रेडिट कार्ड पर ब्याज सालाना 40 फीसदी से ज्यादा भी हो सकता है। इसलिए अगर आपके ऊपर क्रेडिट कार्ड का कर्ज है तो उसे लंबे समय तक टालना महंगा पड़ सकता है।

कर्ज से छुटकारा पाने के ये हैं 5 तरीके 1. सभी लोन की लिस्ट बनाएं - सबसे पहले अपने सभी कर्ज की जानकारी एक जगह लिखें। किस बैंक से कितना लोन लिया है, ब्याज दर कितनी है और कितनी रकम बाकी है, इसका पूरा हिसाब रखें। इससे आपको पता चलेगा कि किस कर्ज को पहले खत्म करना है।

2. ज्यादा ब्याज वाले लोन पहले चुकाएं - क्रेडिट कार्ड का बकाया और महंगे पर्सनल लोन को प्राथमिकता दें। कम ब्याज वाले लोन की ईएमआई नियमित रूप से भरते रहें और अतिरिक्त पैसा ज्यादा ब्याज वाले कर्ज को खत्म करने में लगाएं।

3. सस्ते ब्याज वाले लोन का विकल्प देखें - अगर आपके मौजूदा लोन पर ब्याज बहुत ज्यादा है, तो कम ब्याज वाले पर्सनल लोन या बैलेंस ट्रांसफर का विकल्प देख सकते हैं। इससे ब्याज का बोझ कम हो सकता है। हालांकि, नया लोन लेने से पहले प्रोसेसिंग फीस, ब्याज दर और दूसरी शर्तें जरूर जांचें।

4. इमरजेंसी के लिए पैसा बचाकर रखें - कर्ज चुकाने के चक्कर में अपनी पूरी बचत खत्म न करें। कम से कम तीन से छह महीने के जरूरी खर्च के बराबर पैसा इमरजेंसी फंड में रखें। अचानक नौकरी जाने या मेडिकल खर्च आने पर यही पैसा काम आएगा।

5. फालतू खर्च कम करें और अतिरिक्त कमाई कर्ज में लगाएं - कुछ महीनों के लिए बाहर खाना, ऑनलाइन शॉपिंग और गैरजरूरी खरीदारी कम कर दें। बोनस, इंसेंटिव या दूसरी अतिरिक्त कमाई मिले तो उसका इस्तेमाल कर्ज चुकाने में करें।