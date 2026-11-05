धनतेरस पर चांदी का सिक्का खरीद रहे हैं? घर बैठे इन 4 तरीकों से करें असली और नकली की पहचान

मुख्य बातें

Silver Coin Purity Test: धनतेरस और दिवाली पर सोना-चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। यही वजह है कि त्योहारों के दौरान चांदी के सिक्कों की खरीदारी भी बढ़ जाती है। कोई पूजा के लिए चांदी का कॉइन खरीदता है तो कोई इसे निवेश के तौर पर घर में रखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाजार में मिलने वाला हर चांदी का सिक्का शुद्ध नहीं होता? कुछ दुकानदार चांदी में तांबा, निकेल, एल्युमिनियम और जिंक जैसी दूसरी धातुएं मिलाकर बेच सकते हैं। ऐसे में अगर आप भी इस धनतेरस चांदी का सिक्का खरीदने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सावधान हो जाएं। कुछ आसान तरीकों से आप घर पर ही सिक्के की शुरुआती जांच कर सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे 4 तरीके।

1. बर्फ से करें चांदी की जांच असली चांदी की पहचान करने का एक आसान तरीका बर्फ का इस्तेमाल करना है। चांदी गर्मी को बहुत तेजी से अपने अंदर से गुजरने देती है। इसके लिए चांदी के सिक्के के ऊपर एक छोटा बर्फ का टुकड़ा रखें। अगर सिक्के में चांदी की मात्रा अच्छी है तो बर्फ सामान्य से तेजी से पिघलने लगेगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चांदी आसपास की गर्मी को तेजी से बर्फ तक पहुंचाती है। हालांकि, सिर्फ इस टेस्ट के आधार पर सिक्के को असली नहीं मानना चाहिए।

2. चुंबक से पता करें असली या नकली चांदी की जांच के लिए चुंबक का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसके लिए एक मजबूत चुंबक को सिक्के के पास लेकर जाएं। असली चांदी चुंबक से नहीं चिपकती है। अगर सिक्का चुंबक की तरफ तेजी से खिंचता है तो उसमें लोहे या कुछ अन्य चुंबकीय धातुओं की मिलावट हो सकती है। लेकिन ध्यान रखें कि चुंबक से न चिपकने का मतलब यह नहीं है कि सिक्का शुद्ध चांदी का ही है। तांबा और एल्युमिनियम जैसी धातुएं भी चुंबक से नहीं चिपकती हैं।

3. सिक्के की आवाज से पहचानें चांदी चांदी के सिक्के की आवाज से भी उसकी पहचान करने की कोशिश की जा सकती है। सिक्के को एक उंगली पर हल्के से टिकाएं और किसी दूसरी धातु की चीज से धीरे से थपथपाएं। असली चांदी के सिक्के से आमतौर पर साफ और थोड़ी देर तक गूंजने वाली आवाज आती है। वहीं, कुछ दूसरी धातुओं से बने सिक्कों की आवाज भारी या दबे हुए स्वर जैसी हो सकती है। हालांकि, सिक्के की मोटाई और आकार से भी आवाज बदल सकती है।

4. खरीदने से पहले हॉलमार्क जरूर देखें चांदी खरीदते समय हॉलमार्क देखना सबसे जरूरी है। सिक्के पर 925 लिखा है तो इसका मतलब उसमें 92.5 फीसदी चांदी है। वहीं, 999 का मतलब 99.9 फीसदी शुद्ध चांदी है। खरीदारी करते समय हॉलमार्क के साथ बिल और शुद्धता का प्रमाण भी जरूर मांगें। सिर्फ सिक्के पर लिखे नंबर या मुहर को देखकर भरोसा न करें। उसकी प्रामाणिकता की जांच भी जरूरी है।