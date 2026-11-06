HDFC Bank ने दिवाली ले पहले FD दरों में किया में किया बदलाव, सीनियर सिटीजन को 7.20% ब्याज
मुख्य बातें
- HDFC Bank New FD Rates : प्राइवेट बैंक ने दिवाली से पहले एफडी की दरों में बदलाव कर दिया है
- बैंक सीनियर सिटीजन को 7.20 प्रतिशत तक ब्याज दे रहा है
HDFC Bank New FD Rates : एचडीएफसी बैंक ने एफडी की दरों में बदलाव कर दिया है। बैंक ने नई दरें 3 करोड़ रुपये से कम की एफडी करने वाले ग्राहकों के लिए घोषित की हैं। ब्याज दरों में बदलाव के बाद अब सामान्य नागरिकों को एचडीएफसी बैंक की तरफ से 6.60 प्रतिशत तक ब्याज मिल रहा है। वहीं, सीनियर सिटीजन को बैंक की तरफ से 7.20 प्रतिशत का ब्याज मिलेगा। बता दें, एचडीएफसी बैंक की यह नई दरें 4 नवंबर 2026 से प्रभावी हैं।
एचडीएफसी बैंक की एफडी की नई दरें (HDFC Bank FD rates for general public)
सामान्य नागरिकों को यह बैंक 7 से दिन से 29 दिन तक की एफडी पर 2.75 प्रतिशत तक ब्याज दे रहा है। वहीं, 30 से 45 दिन की एफडी पर बैंक की तरफ से 3.25 प्रतिशत का ब्याज दे रहा है। 46 से 60 दिन की एफडी करने पर बैंक की तरफ से 4.25 प्रतिशत का ब्याज मिलेगा।
कम समय में अभी अब अधिक फायदा
61 दिन से 6 महीने की एफडी के लिए बैंक ने 50 बेसिस प्वाइंट ब्याज दर बढ़ाया है। इस इजाफे के बाद नई दर 4.75 प्रतिशत हो गई है। पहले 4.25 प्रतिशत का ब्याज बैंक इस पीरियड के लिए दे रहा था। 6 महीना एक दिन से 9 महीने की एफडी की दरों में बैंक ने 15 बेसिस प्वाइंट का इजाफा किया है। अब बैंक इस टाइम पीरियड के एफडी पर 5.65 प्रतिशत का ब्याज दे रहा है। वहीं, 9 महीना एक दिन से 1 साल से कम की एफडी पर बैंक 5.90 प्रतिशत का ब्याज दे रहा है। इस समय सीमा के लिए भी बैंक ने 15 बेसिस प्वाइंट का इजाफा किया है।
लॉन्ग टर्म के एफडी रेट्स में इजाफा
एक साल से 15 महीने से कम की एफडी पर एचडीएफसी बैंक 6.25 प्रतिशत ब्याज दे रहा है। वहीं, 15 महीने से 18 महीना से एक दिन की कम की एफडी पर 6.35 प्रतिशत ब्याज दे रहा है। 18 महीना से 2 साल तक की एफडी दरों में इस प्राइवेट बैंक ने 5 बेसिस प्वाइंट का इजाफा किया है। अब बैंक 6.50 प्रतिशत का ब्याज दे रहा है। वहीं, 2 साल एक दिन से 3 साल तक की एफडी पर एचडीएफसी बैंक 6.55 प्रतिशत ब्याज दे रहा है।
3 साल एक दिन से 4 साल 7 महीने से कम की एफडी की दरों को बैंक ने 6.50 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.60 प्रतिशत कर दिया है। 4 साल 7 महीना से 5 साल की एफडी की दरों को बैंक ने 6.40 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.60 प्रतिशत कर दिया है। बता दें, 5 साल एक दिन से 10 साल तक की एफडी पर अब बैंक 6.60 प्रतिशत का ब्याज दे रहा है। पहले 6.15 प्रतिशत ब्याज दे रहा था।
सीनियर सिटीजन को बैंक दे रहा अधिक ब्याज (HDFC Bank FD rates for senior citizens)
3 साल एक दिन से 5 साल तक एफडी पर बैंक की तरफ से 7.20 प्रतिशत का ब्याज मिल रहा है। बता दें, 7 दिन से 29 दिन की एफडी पर बैंक की तरफ से 3.25 प्रतिशत ब्याज दे रहा है। 30 दिन दिन से 45 दिन की एफडी पर यह बैंक सीनियर सिटीजन को 3.75 प्रतिशत ब्याज दे रहा है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।