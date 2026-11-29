Gold Silver Price: सोने और चांदी का दाम क्या अब नहीं होगा कम? खरीदने को लेकर क्या है एक्सपर्ट्स की राय
मुख्य बातें
- Gold Silver Price Outlook: इस साल सोने और चांदी की कीमतों में काफी गिरावट देखने को मिली है
- मौजूदा परिस्थिति अब भी गोल्ड के मार्केट के लिए अच्छी नहीं है
Gold Silver Price Outlook: भारी गिरावट के बाद पिछले सप्ताह सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या इस समय दांव गोल्ड पर दांव लगाना सही रहेगा या नहीं? क्या आने वाले समय में और गिरावट तो नहीं देखने को मिलेगी?
क्या करें निवेशक
गोल्ड मार्केट पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स के अनुसार भले ही गोल्ड और सिल्वर का रेट अपने उच्चतम स्तर से काफी गिर गया हो लेकिन सोने और चांदी की कीमतें अभी अपने न्यूनतम स्तर तक नहीं पहुंची हैं। गिरावट के दौरान कुछ खरीदारी देखने को मिली। लेकिन यह कहना सही नहीं रहेगा कि गोल्ड ने अपने न्यूनतम स्तर को फिलहाल छू लिया है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस समय गोल्ड खरीदने की सलाह नहीं दी जा सकती है। इसके पीछे की वजह यूएस फेडरिजर्व को लेकर जताई जा रही आशंका और मजबूत होता डॉलर है। इसके अलावा बढ़ता डिविडेंड यील्ड भी गोल्ड के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है।
29% तक गिर चुका है गोल्ड का रेट
इस साल MCX पर गोल्ड का रेट 176306 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया था। वहां से सोने का दाम 50473 रुपये प्रति 10 ग्राम तक गिर चुका है। वहीं, चांदी की कीमतों में इस साल 60 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। सिल्वर का रेट एमसीएक्स पर 3.84 लाख रुपये से लुढ़ककर 2.30 लाख रुपये के स्तर तक आ गया है।
डॉलर में गोल्ड और सिल्वर का रेट और गिरा है। डॉलर के हिसाब से देखें तो 2026 में सोने का दाम 34 प्रतिशत घट चुका है। इंटरनेशनल मार्केट में रेट 5602 डॉलर प्रति आउंस से 34 प्रतिशत सस्ता हो गया है। वहीं, सिल्वर का रेट 64 प्रतिशत लुढ़क गया है।
किस वजह से गोल्ड पर बढ़ा दबाव
अमेरिका-ईरान युद्ध ने सबसे पहले गोल्ड की रफ्तार को कम किया। फिर बढ़ती तेल की कीमते, महंगाई और अमेरिकी फेड रिजर्व की तरफ से ब्याज दरों में इजाफे ने गोल्ड मार्केट पर दबाव बढ़ा दिया है।
आने वाले समय में गोल्ड की राह आसान नहीं रहने वाली है। एक्सपर्ट्स के अनुसार एक बार फिर से अमेरिकी फेड रिजर्व की तरफ से ब्याज दरों में इजाफा किया जा सकता है। बता दें, फेड रिजर्व का ही दबाव है जिसकी वजह से गोल्ड के दाम लगातार कम हुए हैं। इस महीने कच्चे तेल का रेट 20 प्रतिशत गिर चुका है। इसके बाद भी सोने की कीमतों में बहुत अधिक तेजी नहीं देखने को मिली है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।