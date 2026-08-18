Gold Rate: 1.42 लाख पर सोना, जानिये क्यों आई आज गोल्ड में गिरावट

Gold Price Today: आज सोने की तेजी को थोड़ा ब्रेक लगा है। हफ्ते के दूसरे दिन मंगलवार को सोना 58 रुपये सस्ता हुआ है। कल हफ्ते के पहले दिन सोमवार को सोना चढ़कर बंद हुआ था। आज 54 रुपये की गिरावट के साथ 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 1,55,210 रुपये पर है। बुलियन मार्केट में 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1,42,170 रुपये पर है। कल सोने का दाम 116 रुपये की बढ़त के साथ 1,54,700 रुपये पर बंद हुआ था। अगर आप भी सोने के गहने खरीदने या निवेश का प्लान कर रहे हैं तो जानिये आज गोल्ड रेट क्या रहा।

दिल्ली में आज का सोने का रेट देश की राजधानी दिल्ली में सोने का भाव 1,55,210 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट सोने का भाव 1,42,170 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।

बिहार में आज का गोल्ड रेट बिहार की राजधानी पटना में 24 कैरेट गोल्ड 1,55,220 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। यहां दाम 14 रुपये कम हआ है। पटना में 22 कैरेट सोने का भाव आज 1,42,000 रुपये रहा।

मुंबई में आज का गोल्ड रेट मुंबई में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,55,380 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। यहां सोने में 56 रुपये की गिरावट रही। 22 कैरेट गोल्ड रेट यहां 1,42,300 रुपये रहा।

यूपी में आज का गोल्ड रेट यूपी के लखनऊ में सोने का भाव 1,56,590 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। यहां सोने का दाम 45 रुपये बढ़ा है। 22 कैरेट सोने का भाव 1,43,430 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।

क्यों आई सोने के दाम में गिरावट? सोने की कीमतों में गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और निवेशकों की मुनाफावसूली मानी जा रही है। ब्रेंट क्रूड 91 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गया है। तेल महंगा होने से दुनियाभर में महंगाई बढ़ने की चिंता बढ़ी है, जिससे निवेशकों को लग रहा है कि केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में कटौती के बजाय सख्त रुख अपना सकते हैं।

दूसरी बड़ी वजह अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर बढ़ती चिंता है। अगर महंगाई के दबाव में फेड ब्याज दरें ऊंची रखता है या उन्हें बढ़ाने का संकेत देता है, तो सोने पर दबाव पड़ता है। इसकी वजह यह है कि सोना कोई ब्याज नहीं देता, जबकि ऊंची ब्याज दरों के माहौल में निवेशकों को ब्याज देने वाली संपत्तियां ज्यादा आकर्षक लगने लगती हैं।