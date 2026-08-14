Gold Rate: सोने के दाम आई गिरावट, 1.40 लाख रुपये पर आया गोल्ड रेट

Gold Price Today: आज शुक्रवार 14 अगस्त को सोने के भाव में मामूली गिरावट रही। सर्राफा बाजार में सोना 45 रुपये सस्ता हुआ है। 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 1,53,230 रुपये पर है। बुलियन मार्केट में 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1,40,360 रुपये पर है। कल गुरुवार को सोने का दाम 134 रुपये चढ़कर 1.55 लाख रुपये पर बंद हआ था। अगर आप आज गोल्ड ज्वैलरी खरीदने या निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो आज 14 अगस्त का गोल्ड रेट जान लें।

दिल्ली में आज का सोने का रेट देश की राजधानी दिल्ली में सोने का भाव 1,53,230 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट सोने का भाव 1,40,360 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।

बिहार में आज का गोल्ड रेट बिहार की राजधानी पटना में 24 कैरेट गोल्ड 1,53,540 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। यहां दाम 14 रुपये कम हआ है। पटना में 22 कैरेट सोने का भाव आज 1,40,640 रुपये रहा।

मुंबई में आज का गोल्ड रेट मुंबई में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,53,930 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। यहां सोने में 9 रुपये की तेजी रही। 22 कैरेट गोल्ड रेट यहां 1,41,000 रुपये रहा।

यूपी में आज का गोल्ड रेट यूपी के लखनऊ में सोने का भाव 1,53,920 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। यहां सोने का दाम 23 रुपये बढ़ा है। 22 कैरेट सोने का भाव 1,40,990 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।