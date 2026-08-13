Gold Rate: सस्ता हुआ सोना, 1.41 लाख रुपये पर आया गोल्ड रेट, जानिये क्यों आई गिरावट

Gold Price Today: आज गुरुवार 13 अगस्त को सोने के भाव में मामूली गिरावट रही। सर्राफा बाजार में सोना 88 रुपये सस्ता हुआ है। सोने का भाव 1,54,150 रुपये पर है। बुलियन मार्केट में 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1,41,200 रुपये पर है। ये 24 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड का रेट है। कल बुधवार को सोने का दाम 114 रुपये चढ़कर 1.55 लाख रुपये पर बंद हआ था। अगर आप आज गोल्ड ज्वैलरी खरीदने या निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो आज 13 अगस्त का गोल्ड रेट जान लें।

दिल्ली में आज का सोने का रेट देश की राजधानी दिल्ली में सोने का भाव 1,54,150 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट सोने का भाव 1,41,200 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।

बिहार में आज का गोल्ड रेट बिहार की राजधानी पटना में 24 कैरेट गोल्ड 1,54,400 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। यहां दाम 60 रुपये कम हआ है। पटना में 22 कैरेट सोने का भाव आज 1,41,460 रुपये रहा।

मुंबई में आज का गोल्ड रेट मुंबई में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,54,630 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। यहां सोना 55 रुपये सस्ता हुआ है। 22 कैरेट सोने का भाव मुंबई में 1,41,640 रुपये पर है।

यूपी में आज का गोल्ड रेट यूपी के लखनऊ में सोने का भाव 1,55,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। यहां सोने का दाम 70 रुपये कम हुआ है। 22 कैरेट सोने का भाव 1,42,440 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।

सोने के दाम गिरने के 3 बड़े कारण पहला कारण - अंतरराष्ट्रीय तनाव में थोड़ी नरमी पश्चिमी एशिया में जारी तनाव के बीच जब कुछ समय के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में घबराहट कम हुई, तो निवेशकों की सोने जैसी सुरक्षित निवेश वाली संपत्तियों में खरीदारी थोड़ी कमजोर पड़ी। इसका असर सोने की कीमतों पर भी दिखाई दिया और भाव में हल्की गिरावट आई।

दूसरा कारण - डॉलर और कच्चे तेल की चाल सोने की कीमतों पर डॉलर और कच्चे तेल की कीमतों का भी असर पड़ता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल ऊंचे स्तर पर बना हुआ है, जबकि डॉलर की मजबूती से सोने की खरीद महंगी हो सकती है। ऐसे में निवेशकों की मांग प्रभावित होने पर सोने के दाम नीचे आ सकते हैं।