Gold Rate: सावन के तीसरे सोमवार को सोने में तेजी, 1.55 लाख पर आया सोना

Gold Price Today: आज हफ्ते के पहले दिन और सावन के तीसरे सोमवार के दिन सोने के भाव में तेजी रही। सोमवार 17 अगस्त को सोने का भाव 54 रुपये चढ़ा है। 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 1,55,170 रुपये पर है। बुलियन मार्केट में 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1,42,140 रुपये पर है। बीते हफ्ते शुक्रवार को सोने का दाम 94 रुपये की बढ़त के साथ 1,54,630 रुपये पर बंद हुआ। अगर आप भी सोने के गहने खरीदने या निवेश का प्लान कर रहे हैं तो जानिये सावन के तीसरे सोमवार को गोल्ड रेट क्या रहा।

दिल्ली में आज का सोने का रेट देश की राजधानी दिल्ली में सोने का भाव 1,55,170 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट सोने का भाव 1,42,140 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।

बिहार में आज का गोल्ड रेट बिहार की राजधानी पटना में 24 कैरेट गोल्ड 1,55,120 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। यहां दाम 14 रुपये कम हआ है। पटना में 22 कैरेट सोने का भाव आज 1,42,000 रुपये रहा।

मुंबई में आज का गोल्ड रेट मुंबई में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,55,250 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। यहां सोने में 46 रुपये की तेजी रही। 22 कैरेट गोल्ड रेट यहां 1,42,210 रुपये रहा।

यूपी में आज का गोल्ड रेट यूपी के लखनऊ में सोने का भाव 1,56,370 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। यहां सोने का दाम 51 रुपये बढ़ा है। 22 कैरेट सोने का भाव 1,43,240 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।

क्यों आई सोने के दाम में तेजी? 1. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत बढ़ना – ग्लोबल मार्केट में सोने की मांग बढ़ने से गोल्ड की कीमत ऊपर गई है। ।

2. डॉलर और ब्याज दरों का असर – जब अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद बढ़ती है, तो निवेशक सोने की ओर रुख करते हैं, जिससे कीमत बढ़ सकती है।