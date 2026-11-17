Gold Silver Price Today: गोल्ड का रेट 1 साल के न्यूनतम स्तर के करीब, चांदी का रेट भी गिरा; क्या अब है खरीदने का सही समय?
मुख्य बातें
- Gold Silver Price Today: पिछले एक हफ्ते में सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली है
- हालांकि, एक्सपर्ट्स को यहां से रिकवरी की उम्मीद कम ही है
- फेड रिजर्व की तरफ से अगर ब्याज दर बढ़ाया गया तब की स्थिति में गोल्ड का दाम और घट सकता है
Gold Silver Price Today: सोने और चांदी के दाम काफी नीचे आ गए हैं। हालांकि, आज 17 नवंबर को इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड और सिल्वर का रेट स्थिर है। इसके बाद भी सोने का रेट एक साल के न्यूनतम स्तर के करीब है। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट के पीछे की वजह डॉलर का मजबूत होना, अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में उछाल और फेड रिजर्व की तरफ से एक बार फिर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका को माना जा रहा है।
आज मंगलवार को इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का रेट 3856.52 डॉलर प्रति आउंस के स्तर पर है। जोकि अक्टूबर 2025 के बाद सबसे न्यूनतम स्तर है। यूएस गोल्ड फ्यूचर दिसंबर का रेट आज 3859 डॉलर प्रति आउंस के स्तर पर है। चांदी की बात करें तो आज 17 नवंबर को इसका दाम 47.17 डॉलर प्रति आउंस है। सोमवार को सिल्वर का रेट 3.6 प्रतिशत लुढ़क गया था। बता दें, गोल्ड की कीमतों में पिछले एक हफ्ते के दौरान 4.5 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। वहीं, सिल्वर में भी तेज बिकवाली देखने को मिल रही है।
MCX में गोल्ड की क्या स्थिति
आज मंगलवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में गोल्ड का रेट 134900 रुपये के आस-पास है। वहीं, चांदी का रेट 168694 रुपये प्रति किलोग्राम है। कल के मुकाबले मल्टीकमोडिटी एक्सचेंज में थोड़ी सी तेजी देखने को मिल रही है।
क्या अब खरीदना चाहिए सोना? (Gold Outlook)
गोल्ड के मार्केट पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स के अनुसार बीते एक हफ्ते में भारी गिरावट के बाद अब थोड़ी सी तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि, अनिश्चितता बरकरार है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रिकवरी भी लिमिटेड ही होगी।
गोल्ड की रफ्तार के लिए सबसे अहम फेड रिजर्व का फैसला है। उम्मीद की जा रही है कि एक बार फिर ब्याज दरों में इजाफा हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो सोने का दाम और नीचे आ सकता है। बता दें, ट्रेजरी यील्ड में उछाल का भी बुरा सोने के बाजार पर पड़ रहा है।
भारतीय निवेशकों के लिए रुपये की रफ्तार अहम हो जाती है। हालांकि, ओवरआल सेंटीमेंट कमजोर ही नजर आ रहा है। जतिन त्रिवेदी का कहना है कि गोल्ड के लिए 1.32 लाख रुपये से 1.36 लाख रुपये का रेंज काफी अहम हो जाता है। उन्होंने निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी है।
भारत में शादियों का सीजन फिर से शुरू हो चुका है। ऐसे में डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। जिसका भी असर गोल्ड पर पड़ेगा।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। सोने और चांदी बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर सोने और चांदी को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।